«Лутон Таун» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2022)

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вчера, 11:06

Ставки букмекеров

У команд равные шансы на успех в этой игре. Так считают букмекерские конторы, предложившие такую линию основных ставок: победа «Лутон Тауна» идет по коэффициенту 2.70, ничья играется по цене 3.30, а победа «Норвича» котируется в 2.65.

В то же время аналитики БК Лига Ставок отдают предпочтение низкой результативности в предстоящем матче. Пари на ТМ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.03.

Форма команд

«Лутон Таун» находится на 15-м месте чемпионата. В 22 сыгранных турах команда заработала 30 очков, установив следующие показатели успешности: семь побед, девять ничьих и шесть поражений. Атака клуба организовала 24 гола, защита пропустила столько же.

Выделим, что в трех прошлых турах Чемпионшипа футболисты «Лутон Тауна» набрали только один балл, сыграв вничью с «Ротерхэмом» (1:1) на своем поле. В двух других поединках данной серии клуб проиграл «Сток Сити» (0:2) и «Мидлсбро» (1:2).

«Норвич» находится в зоне плей-офф Чемпионшипа. Заработав 35 баллов, клуб расположился на промежуточном пятом месте рейтинга. По ходу сезоне команда провела десять победных матчей, пять ничейных встреч и восьми случаях уступила соперникам. Соотношение забитых и пропущенных голов положительное – 30 на 25.

Фиксируем, что в трех последних матчах лиги футболисты «Норвича» уступали «Мидлсбро» (1:2) и «Блэкберна» (0:2). Между этими играми команда добилась победы над «Суонси» (1:0) в гостях.

Информация для ставок

«Лутон Таун» не побеждал в 9 из 11 домашних матчей лиги

«Норвич» не проигрывал в 7 из 11 гостевых поединков лиги

«Норвич» выиграл в 3 из предыдущих 5 матчей не поле «Лутон Тауна»

Прогноз

Мы считаем, что «Норвич» будет ближе к победе в гостевом противостоянии с «Лутон Тауном», который проводит неоднозначный сезон. Предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.88 в БК Лига Ставок.