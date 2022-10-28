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«Лутон Таун» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

вчера, 16:13
Лутон Таун

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Лига Ставок опубликовала такую линию на этот поединок: сыграть победу «Лутон Тауна» можно по коэффициенту 2.05, за ничью предложена цена 3.35, а победа «Сандерленда» идет по котировке 3.75. Как видим, хозяева поля идут фаворитами.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.963.444.28
Лига Ставок 1.94 3.30 3.85

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низового исхода. Вариант ставки ТМ(2,5) доступен по коэффициенту 1.71, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лутон Таун» находится на девятой позиции чемпионата. За 16 сыгранных туров клуб смог заработать 24 очка. В пяти прошлых матчах лиги футболисты «Лутон Тауна» проявили себя так: им удалось победить «Норвич» (1:0) и КПР (3:1), сыграть вничью с «Вест Бромвичем» (0:0) и «Хаддерсфилдом» (3:3), а также уступить «Уотфорду» (0:4) в гостях.

«Сандерленд» подает сигналы с 14-й строчки Чемпионшипа, заработав 20 баллов. Рассмотрим, как клуб выступил в пяти прошлых турах лиги: здесь футболисты «Сандерленда» отметились одной победой – в домашней игре против «Уигана» (2:1), сыграли вничью с «Блэкпулом» (0:0), а также зафиксировали три поражения – «Суонси» (1:2), «Блэкберн» (0:2) и «Бернли» (2:4).

Информация для ставок

  • «Лутон Таун» забивал минимум два голы в 4 последних домашних матчах
  • «Сандерленд» пропускал минимум два голы в 3 прошлых гостевых поединках
  • «Лутон Таун» не проигрывал в 3 предыдущих матчах против «Сандерленда»

Прогноз

«Лутон Таун» выглядит сильней и стабильней в этом сезоне, нежели «Сандерленд». Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.63 1.75 2.17
Лига Ставок 2.25 1.56 1.67 2.08
Все комментарии
Vladimir Polovenko
Vladimir Polovenko
сегодня в 16:23
П1
shlomo
shlomo
вчера в 18:08
Шляпники не проиграют этот матч
Гость
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