«Лутон Таун» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

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вчера, 16:13

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Лига Ставок опубликовала такую линию на этот поединок: сыграть победу «Лутон Тауна» можно по коэффициенту 2.05, за ничью предложена цена 3.35, а победа «Сандерленда» идет по котировке 3.75. Как видим, хозяева поля идут фаворитами.

Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низового исхода. Вариант ставки ТМ(2,5) доступен по коэффициенту 1.71, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Лутон Таун» находится на девятой позиции чемпионата. За 16 сыгранных туров клуб смог заработать 24 очка. В пяти прошлых матчах лиги футболисты «Лутон Тауна» проявили себя так: им удалось победить «Норвич» (1:0) и КПР (3:1), сыграть вничью с «Вест Бромвичем» (0:0) и «Хаддерсфилдом» (3:3), а также уступить «Уотфорду» (0:4) в гостях.

«Сандерленд» подает сигналы с 14-й строчки Чемпионшипа, заработав 20 баллов. Рассмотрим, как клуб выступил в пяти прошлых турах лиги: здесь футболисты «Сандерленда» отметились одной победой – в домашней игре против «Уигана» (2:1), сыграли вничью с «Блэкпулом» (0:0), а также зафиксировали три поражения – «Суонси» (1:2), «Блэкберн» (0:2) и «Бернли» (2:4).

Информация для ставок

«Лутон Таун» забивал минимум два голы в 4 последних домашних матчах

«Сандерленд» пропускал минимум два голы в 3 прошлых гостевых поединках

«Лутон Таун» не проигрывал в 3 предыдущих матчах против «Сандерленда»

Прогноз

«Лутон Таун» выглядит сильней и стабильней в этом сезоне, нежели «Сандерленд». Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.