«Лутон Таун» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

Ставки букмекеров
Букмекерская компания Лига Ставок опубликовала такую линию на этот поединок: сыграть победу «Лутон Тауна» можно по коэффициенту 2.05, за ничью предложена цена 3.35, а победа «Сандерленда» идет по котировке 3.75. Как видим, хозяева поля идут фаворитами.
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1 : 0
47’
сегодня, 17:00
Если анализировать линию голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низового исхода. Вариант ставки ТМ(2,5) доступен по коэффициенту 1.71, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Лутон Таун» находится на девятой позиции чемпионата. За 16 сыгранных туров клуб смог заработать 24 очка. В пяти прошлых матчах лиги футболисты «Лутон Тауна» проявили себя так: им удалось победить «Норвич» (1:0) и КПР (3:1), сыграть вничью с «Вест Бромвичем» (0:0) и «Хаддерсфилдом» (3:3), а также уступить «Уотфорду» (0:4) в гостях.
«Сандерленд» подает сигналы с 14-й строчки Чемпионшипа, заработав 20 баллов. Рассмотрим, как клуб выступил в пяти прошлых турах лиги: здесь футболисты «Сандерленда» отметились одной победой – в домашней игре против «Уигана» (2:1), сыграли вничью с «Блэкпулом» (0:0), а также зафиксировали три поражения – «Суонси» (1:2), «Блэкберн» (0:2) и «Бернли» (2:4).
Информация для ставок
- «Лутон Таун» забивал минимум два голы в 4 последних домашних матчах
- «Сандерленд» пропускал минимум два голы в 3 прошлых гостевых поединках
- «Лутон Таун» не проигрывал в 3 предыдущих матчах против «Сандерленда»
Прогноз
«Лутон Таун» выглядит сильней и стабильней в этом сезоне, нежели «Сандерленд». Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок.