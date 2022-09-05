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«Мидлсбро» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.09.2022)

сегодня, 09:37
Мидлсбро

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи букмекеры считают «Мидлсбро». Поставить на победу хозяев поля в БК Лига Ставок можно по коэффициенту 1.80, ничья идет за 3.70, а победа «Сандерленда» доступна по котировке 4.34.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.793.774.89
Лига Ставок 1.80 3.60 4.40
Мелбет 1.84 3.74 4.24
1XBET 1.82 3.74 4.34

При этом аналитики букмекерской конторы не определяют с возможной результативностью в игре. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) гола принимаются по одинаковым коэффициентам 1.92.

Форма команд

У «Мидлсбро» только одна победа в чемпионате, которую клуб оформил в домашней игре против «Суоси» (2:1). В турнирной таблице лиги команда находится в зоне вылета, занимая 22-е место рейтинга.

По итогам прошлого тура Чемпионшипа футболисты «Мидлсбро» зафиксировали третье поражение в сезоне, уступив в гостях «Уотфорду» (1:2).

«Сандерленд» намного лучше выступил в семи первых турах чемпионата, заработав в общей сложности 11 очков. С таким результатом клуб занимает восьмое место в общем зачете с дистанцией в два балла от первой шестерки.

В предыдущем поединке лиги футболисты «Сандерленда» одержали третью победу, одолев в домашних условиях «Ротерхэм» со счетом 3:0.

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 последних матчах на поле «Мидлсбро»
  • «Мидлсбро» выиграл в 3 последних домашних матчах против «Сандерленда»
  • «Сандерленд» не забивал голы в 3 последних матчах на поле «Мидлсбро»

Прогноз

Очные встречи «Мидлсбро» и «Сандерленда», как правило, проходят в упорной борьбе с минимальным количеством забитых голов. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.92 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.48 1.93 1.95 1.51 2.69
Лига Ставок 2.64 1.40 1.87 1.87 1.47 2.44
Мелбет 1.93 1.93
1XBET 1.92 1.94
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