«Мидлсбро» — «Сандерленд». Прогноз на матч Чемпионшипа (05.09.2022)

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сегодня, 09:37

Ставки букмекеров

Фаворитом этой встречи букмекеры считают «Мидлсбро». Поставить на победу хозяев поля в БК Лига Ставок можно по коэффициенту 1.80, ничья идет за 3.70, а победа «Сандерленда» доступна по котировке 4.34.

При этом аналитики букмекерской конторы не определяют с возможной результативностью в игре. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) гола принимаются по одинаковым коэффициентам 1.92.

Форма команд

У «Мидлсбро» только одна победа в чемпионате, которую клуб оформил в домашней игре против «Суоси» (2:1). В турнирной таблице лиги команда находится в зоне вылета, занимая 22-е место рейтинга.

По итогам прошлого тура Чемпионшипа футболисты «Мидлсбро» зафиксировали третье поражение в сезоне, уступив в гостях «Уотфорду» (1:2).

«Сандерленд» намного лучше выступил в семи первых турах чемпионата, заработав в общей сложности 11 очков. С таким результатом клуб занимает восьмое место в общем зачете с дистанцией в два балла от первой шестерки.

В предыдущем поединке лиги футболисты «Сандерленда» одержали третью победу, одолев в домашних условиях «Ротерхэм» со счетом 3:0.

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 последних матчах на поле «Мидлсбро»

«Мидлсбро» выиграл в 3 последних домашних матчах против «Сандерленда»

«Сандерленд» не забивал голы в 3 последних матчах на поле «Мидлсбро»

Прогноз

Очные встречи «Мидлсбро» и «Сандерленда», как правило, проходят в упорной борьбе с минимальным количеством забитых голов. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.92 в БК Лига Ставок.