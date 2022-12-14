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«Норвич Сити» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

вчера, 10:04
Норвич Сити

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Норвич Сити» букмекеры предлагают по коэффициенту 1.76, считая хозяев фаворитом этой игры. Ставки в пользу победы «Блэкберна» принимаются по котировке 4.50, а ничья оценивается в 3.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.813.784.69
Лига Ставок 2.02 3.55 3.55
1XBET 1.80 3.78 4.42

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок не определяются с возможной результативностью этого матча. Заключить пари на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) гола можно по одинаковым котировкам 1.91.

Форма команд

«Норвич Сити» в предыдущем туре Чемпионшипа зафиксировал десятую победу. «Канарейки» успешно сыграли на поле «Суонси» (1:0), а перед этим команда допустила седьмой проигрыш в сезоне, уступив «Мидлсбро» (1:2).

На данный момент «Норвич Сити» зафиксировался в зоне плей-офф на четвертом месте турнирной таблицы. Домашние матчи лиги команда провела так: пять побед, три ничьи и три поражения.

«Блэкберн» опустился в рейтинге на третье место, допустив два поражения подряд в чемпионате. После неудачного матча на поле «Бернли» (0:3) команда не смогла заработать очки в домашней игре против «Престона» (1:4). Выделим, что в 11 гостевых матчах Чемпионшипа «Блэкберн» одержал четыре победы и семь раз проиграл.

Информация для ставок

  • «Норвич» выиграл в 3 из последних 4 матчей против «Блэкберна»
  • «Блэкберн» проиграл в 2 предыдущих гостевых матчах лиги
  • «Норвич» не проигрывал в 7 предыдущих поединках против «Блэкберна»

Прогноз

В этом матче мы предлагаем отдать предпочтение «Норвичу», который выглядел успешней «Блэкберна» в предыдущих турах лиги. Ставим на победу хозяев поля по коэффициенту 1.76 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.47 1.97 1.93 1.54 2.64
Лига Ставок 2.64 1.40 1.88 1.86 1.48 2.42
1XBET 1.93 1.93
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 12:26
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 10:17
Игра равных команд, возможен ничейный результат
Гость
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