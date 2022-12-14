«Норвич Сити» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

Ставки букмекеров
Поставить на победу «Норвич Сити» букмекеры предлагают по коэффициенту 1.76, считая хозяев фаворитом этой игры. Ставки в пользу победы «Блэкберна» принимаются по котировке 4.50, а ничья оценивается в 3.60.
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17 декабря 2022, 20:30
суббота
Аналитики букмекерской компании Лига Ставок не определяются с возможной результативностью этого матча. Заключить пари на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) гола можно по одинаковым котировкам 1.91.
Форма команд
«Норвич Сити» в предыдущем туре Чемпионшипа зафиксировал десятую победу. «Канарейки» успешно сыграли на поле «Суонси» (1:0), а перед этим команда допустила седьмой проигрыш в сезоне, уступив «Мидлсбро» (1:2).
На данный момент «Норвич Сити» зафиксировался в зоне плей-офф на четвертом месте турнирной таблицы. Домашние матчи лиги команда провела так: пять побед, три ничьи и три поражения.
«Блэкберн» опустился в рейтинге на третье место, допустив два поражения подряд в чемпионате. После неудачного матча на поле «Бернли» (0:3) команда не смогла заработать очки в домашней игре против «Престона» (1:4). Выделим, что в 11 гостевых матчах Чемпионшипа «Блэкберн» одержал четыре победы и семь раз проиграл.
Информация для ставок
- «Норвич» выиграл в 3 из последних 4 матчей против «Блэкберна»
- «Блэкберн» проиграл в 2 предыдущих гостевых матчах лиги
- «Норвич» не проигрывал в 7 предыдущих поединках против «Блэкберна»
Прогноз
В этом матче мы предлагаем отдать предпочтение «Норвичу», который выглядел успешней «Блэкберна» в предыдущих турах лиги. Ставим на победу хозяев поля по коэффициенту 1.76 в БК Лига Ставок.