«Норвич Сити» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.12.2022)

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вчера, 10:04

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Норвич Сити» букмекеры предлагают по коэффициенту 1.76, считая хозяев фаворитом этой игры. Ставки в пользу победы «Блэкберна» принимаются по котировке 4.50, а ничья оценивается в 3.60.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок не определяются с возможной результативностью этого матча. Заключить пари на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) гола можно по одинаковым котировкам 1.91.

Форма команд

«Норвич Сити» в предыдущем туре Чемпионшипа зафиксировал десятую победу. «Канарейки» успешно сыграли на поле «Суонси» (1:0), а перед этим команда допустила седьмой проигрыш в сезоне, уступив «Мидлсбро» (1:2).

На данный момент «Норвич Сити» зафиксировался в зоне плей-офф на четвертом месте турнирной таблицы. Домашние матчи лиги команда провела так: пять побед, три ничьи и три поражения.

«Блэкберн» опустился в рейтинге на третье место, допустив два поражения подряд в чемпионате. После неудачного матча на поле «Бернли» (0:3) команда не смогла заработать очки в домашней игре против «Престона» (1:4). Выделим, что в 11 гостевых матчах Чемпионшипа «Блэкберн» одержал четыре победы и семь раз проиграл.

Информация для ставок

«Норвич» выиграл в 3 из последних 4 матчей против «Блэкберна»

«Блэкберн» проиграл в 2 предыдущих гостевых матчах лиги

«Норвич» не проигрывал в 7 предыдущих поединках против «Блэкберна»

Прогноз

В этом матче мы предлагаем отдать предпочтение «Норвичу», который выглядел успешней «Блэкберна» в предыдущих турах лиги. Ставим на победу хозяев поля по коэффициенту 1.76 в БК Лига Ставок.