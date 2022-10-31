«Норвич» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (02.11.2022)

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вчера, 17:05

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Норвич» будет ближе к успеху в предстоящей игре. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.97, за ничью выставлена цена 3.72, а победа КПР играется по котировке 3.70.

Аналитики компании Лига Ставок также склоняются к результативному исходу этой встречи. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Норвич» находится на пятом месте чемпионата. В прошлом туре лиги команда одержала восьмую победу в сезоне, одолев на домашней арене «Сток Сити». Прежде футболисты «Норвича» зафиксировали поражения от «Бернли» (0:1), «Лутон Тауна» (0:1) и «Уотфорда» (1:2), а также сыграли вничью с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

КПР занимает третье место Чемпионшипа. В предыдущем матче лиги лондонская команда зафиксировала пятое поражение, уступив на выезде «Бирмингему (0:2). Отметим, что прежде футболисты КПР отметились последовательными победами над „Уиганом“ (2:1) и „Кардиффом“ (3:0).

Информация для ставок

„Норвич“ забивал и пропускал голы в 4 из последних 5 домашних матчей

КПР фиксировал обмен голами в 3 из предыдущих 4 поединков лиги

фиксировал обмен голами в 3 из предыдущих 4 поединков лиги Команды обменялись голами в 3 из последних 5 очных матчей

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