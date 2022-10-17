Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Чемпионшип 2022/2023

«Норвич» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.10.2022)

вчера, 14:30
Лутон Таун

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры прогнозируют успех хозяев поля. Ставки на победу «Норвича» можно сыграть по коэффициенту 1.85, за ничью предложена цена 3.60, а победа «Лутон Тауна» играется по котировке 4.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.883.624.47
Лига Ставок 1.91 3.40 4.10

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Норвич» у «Лутон Таун» установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) гола идет в линии по котировке 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Норвич» заработал 24 очка, расположившись на условном третьем месте чемпионата. Рассмотрим успешность клуба в пяти прошлых турах: здесь у команды одна победа – в гостях у «Блэкпула» (1:0), ничейные встречи с «Редингом» (1:1) и «Вест Бромвичем» (1:1), а также два поражения подряд – от «Престона» (2:3) и «Уотфорда» (1:2).

«Лутон Таун» приблизился к зоне плей-офф, заняв промежуточное седьмое место в рейтинга. В пяти предыдущих тура Чемпионшипа клуб одержал победы над КПР (3:1), «Халл Сити» (2:0) и «Блэкберном» (2:0), а также сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (3:3) и «Вест Бромвичем» (0:0).

Информация для ставок

  • «Лутон Таун» забивал минимум два гола в 5 из прошлых 6 матчей лиги
  • «Норвич» забивал минимум два гола в 5 из последних 6 матчей на своем поле
  • Соперники обменялись голами в 4 из предыдущих 5 очных матчей

Прогноз

«Лутон Таун» находится в превосходной форме, поэтому легкой прогулки «Норвичу» ожидать не стоит. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в БК Лига Ставок

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.52 1.88 2.03 1.47 2.85
Лига Ставок 2.52 1.44 1.80 1.93 1.43 2.55
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 