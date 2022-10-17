«Норвич» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.10.2022)

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вчера, 14:30

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры прогнозируют успех хозяев поля. Ставки на победу «Норвича» можно сыграть по коэффициенту 1.85, за ничью предложена цена 3.60, а победа «Лутон Тауна» играется по котировке 4.30.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что «Норвич» у «Лутон Таун» установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) гола идет в линии по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Норвич» заработал 24 очка, расположившись на условном третьем месте чемпионата. Рассмотрим успешность клуба в пяти прошлых турах: здесь у команды одна победа – в гостях у «Блэкпула» (1:0), ничейные встречи с «Редингом» (1:1) и «Вест Бромвичем» (1:1), а также два поражения подряд – от «Престона» (2:3) и «Уотфорда» (1:2).

«Лутон Таун» приблизился к зоне плей-офф, заняв промежуточное седьмое место в рейтинга. В пяти предыдущих тура Чемпионшипа клуб одержал победы над КПР (3:1), «Халл Сити» (2:0) и «Блэкберном» (2:0), а также сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (3:3) и «Вест Бромвичем» (0:0).

Информация для ставок

«Лутон Таун» забивал минимум два гола в 5 из прошлых 6 матчей лиги

«Норвич» забивал минимум два гола в 5 из последних 6 матчей на своем поле

Соперники обменялись голами в 4 из предыдущих 5 очных матчей

Прогноз

«Лутон Таун» находится в превосходной форме, поэтому легкой прогулки «Норвичу» ожидать не стоит. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в БК Лига Ставок