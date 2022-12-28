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«Норвич» — «Рединг». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.12.2022)

вчера, 14:40
Норвич Сити

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Норвич» фаворитом этого матча. Победа хозяев поля продается по коэффициенту 1.80. Поставить на ничью можно по котировке 3.65, а победа «Рединга» оценивается в 4.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.723.805.31
1XBET 1.75 3.80 4.78

Рассмотрим линию голов от букмекерской компании Лига Ставок. Здесь небольшое преимущество на стороне низкой результативности: пари на ТМ(2,5) можно заключить по котировке 1.82, ТБ(2,5) – 1.94.

Форма команд

«Норвич» допустил три поражения в четырех прошлых турах лиги. Из-за этих неудач «канарейки» опустились на пятое место турнирной таблице.

В отчетный период «Норвич» зафиксировал десятую победу в чемпионате, обыграв в гостях «Суонси» (0:1). Неудачи команда потерпела в противостояниях с «Мидлсбро» (1:2), «Блэкберном» (0:2) и «Лутон Тауном» (1:2).

«Рединг» показал противоположные результаты в четырех последних турах Чемпионшипа. В этих матчах клуб допустил 11-е поражение, уступив на выезде «Бирмингему» (2:3). При этом команда провела победные противостояния с «Халл Сити» (2:1), «Ковентри Сити» (1:0) и «Суонси» (2:1). Эти успехи позволили «Редингу» подняться на восьмую строчку в общем зачете.

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 12 прошлых очных играх
  • «Норвич» забивал и пропускал голы в 3 из последних 5 туров лиги
  • «Рединг» фиксировал обмен голами в 3 из предыдущих 4 матчей чемпионата

Прогноз

Актуальная форма «Норвича» и «Рединга», статистика и последние результаты команд говорят о том, что в этом матче будет зафиксирован результативный счет. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.82 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.53 1.88 2.03 1.47 2.87
1XBET 1.87 1.99
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:37
В этом принципиальном матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
Любoмир
Любoмир
вчера в 15:12
обе команды еще претендуют на повышение, поэтому будет заруба...
Гость
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