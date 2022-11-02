«Рединг» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (04.11.2022)

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вчера, 13:50

Ставки букмекеров

В этом противостоянии нет фаворита. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает сыграть победу «Престона» по коэффициенту 2.45, а шансы на выигрыш «Престона» котируются чуть ниже – 2.90. Заключить пари на ничью можно по цене 3.30.

Если рассматривать ставки на голы, то здесь аналитики склоняются к низкой результативности. Так исход ТМ(2,5) гола доступен по коэффициенту 1.69, ТБ (2,5) – 2.17.

Форма команд

«Рединг» находится на 11-м месте чемпионата. Клуб заработал 26 очков, сыграв 18 матчей в текущем сезоне. Рассмотрим, как команда выступала на отрезке пяти прошлых туров: здесь футболисты «Рединга» отметились только одной победой, одолев на домашней арене «Бристоль Сити» (2:0), во встрече с «Лутон Таун» была зафиксирована ничья (0:0), а противостояния с «Бернли» (1:2), «Суонси» (2:3) и «Вест Бромвичем» (0:2) завершились для клуба поражениями.

«Престон» занимает седьмое место рейтинга лиги. По итогам 19-и сыгранных матчей команда накопила 28 баллов, вплотную приблизившись к зоне плей-офф. В пяти прошлых матчах Чемпионшипа футболистам «Престона» удалось обыграть «Суонси» (1:0), «Мидлсбро» (2:1) и «Хаддерсфилд» (1:0), а поражения команда допустила во встречах с «Блэкпулом» (2:4) и «Сток Сити» (0:2).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 2 последних очных матчах

«Престон» забивал и пропускал голы в 2 из прошлых 3 матчей лиги

«Рединг» не проигрывал в 3 из предыдущих 4 домашних поединков

Прогноз

По нашему мнению, «Рединг» и «Престон» проведут результативный матч. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.