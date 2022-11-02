Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Чемпионшип 2022/2023

«Рединг» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (04.11.2022)

вчера, 13:50
Престон

Ставки букмекеров

В этом противостоянии нет фаворита. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает сыграть победу «Престона» по коэффициенту 2.45, а шансы на выигрыш «Престона» котируются чуть ниже – 2.90. Заключить пари на ничью можно по цене 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.47 3.25 2.90
Мелбет 2.45 3.24 3.02
1XBET 2.45 3.24 3.02

Если рассматривать ставки на голы, то здесь аналитики склоняются к низкой результативности. Так исход ТМ(2,5) гола доступен по коэффициенту 1.69, ТБ(2,5) – 2.17.

Форма команд

«Рединг» находится на 11-м месте чемпионата. Клуб заработал 26 очков, сыграв 18 матчей в текущем сезоне. Рассмотрим, как команда выступала на отрезке пяти прошлых туров: здесь футболисты «Рединга» отметились только одной победой, одолев на домашней арене «Бристоль Сити» (2:0), во встрече с «Лутон Таун» была зафиксирована ничья (0:0), а противостояния с «Бернли» (1:2), «Суонси» (2:3) и «Вест Бромвичем» (0:2) завершились для клуба поражениями.

«Престон» занимает седьмое место рейтинга лиги. По итогам 19-и сыгранных матчей команда накопила 28 баллов, вплотную приблизившись к зоне плей-офф. В пяти прошлых матчах Чемпионшипа футболистам «Престона» удалось обыграть «Суонси» (1:0), «Мидлсбро» (2:1) и «Хаддерсфилд» (1:0), а поражения команда допустила во встречах с «Блэкпулом» (2:4) и «Сток Сити» (0:2).

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 2 последних очных матчах
  • «Престон» забивал и пропускал голы в 2 из прошлых 3 матчей лиги
  • «Рединг» не проигрывал в 3 из предыдущих 4 домашних поединков

Прогноз

По нашему мнению, «Рединг» и «Престон» проведут результативный матч. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.15 1.62 1.62 2.15
Мелбет 1.66 2.30
1XBET 1.66 2.30
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:59
Игра может получится на три результата
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 