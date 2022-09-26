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«Сандерленд» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.10.2022)

вчера, 14:51
Престон

Ставки букмекеров

Сыграть победу «Сандерленда» можно по коэффициенту 2.22, что делает хозяев этого матча небольшим фаворитом. Шансы того, что команды сыграют вничью, оцениваются в 3.36, а победа «Престона» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по котировке 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.173.333.67
Лига Ставок 2.19 3.35 3.30
Мелбет 2.12 3.42 3.54
1XBET 2.12 3.42 3.54

Касательно возможной результативности этого поединка, то здесь линия букмекера склоняется к низовому исходу. Сыграть ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.66, ТБ(2,5) – 2.16.

Форма команд

«Сандерленд» занимает пятое место чемпионата, заработав 15 очков за 10 туров. В текущем розыгрыше лиги клуб провел четыре победных и три ничейных поединка, зафиксировав три поражения от соперников. Также у команды положительное соотношение забитых и пропущенных голов – 16 на 11.

После победной встречи на поле «Рединга» (3:0) футболисты «Саутгемптона» разделили очки в гостях с «Уотфордом» (2:2).

«Престон» находится на 15-й позиции рейтинга с 12-ю баллами в активе. Кроме двух победы и двух поражений, клуб зафиксировал шесть ничейных поединков в чемпионате. При этом у гостей предстоящего матча всего три забитых мяча, при четырех пропущенных гола.

После ничьи на домашней арене с «Бернли» (1:1) футболисты «Престона» безуспешно сыграли на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» (0:2).

Информация для ставок

  • «Престон» сыграл на ТМ(2,5) гола в 10 прошлых матчах
  • «Престон» не пропускал голы в 4 предыдущих гостевых поединках лиги
  • «Сандерленд» и «Престон» сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из предыдущих 4 очных матчей

Прогноз

Прагматичный футболу «Престона» мешает противникам команды продуктивно действовать в атаке, поэтому у «Сандерленда» могут быть проблемы в предстоящей игре. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.33 1.64 1.71 2.20
Лига Ставок 2.25 1.56 1.67 2.08
Мелбет 1.72 2.19
1XBET 1.72 2.19
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:09
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:06
Престон проиграет этот матч
Гость
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