«Сандерленд» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (01.10.2022)

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вчера, 14:51

Ставки букмекеров

Сыграть победу «Сандерленда» можно по коэффициенту 2.22, что делает хозяев этого матча небольшим фаворитом. Шансы того, что команды сыграют вничью, оцениваются в 3.36, а победа «Престона» в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по котировке 3.30.

Касательно возможной результативности этого поединка, то здесь линия букмекера склоняется к низовому исходу. Сыграть ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.66, ТБ (2,5) – 2.16.

Форма команд

«Сандерленд» занимает пятое место чемпионата, заработав 15 очков за 10 туров. В текущем розыгрыше лиги клуб провел четыре победных и три ничейных поединка, зафиксировав три поражения от соперников. Также у команды положительное соотношение забитых и пропущенных голов – 16 на 11.

После победной встречи на поле «Рединга» (3:0) футболисты «Саутгемптона» разделили очки в гостях с «Уотфордом» (2:2).

«Престон» находится на 15-й позиции рейтинга с 12-ю баллами в активе. Кроме двух победы и двух поражений, клуб зафиксировал шесть ничейных поединков в чемпионате. При этом у гостей предстоящего матча всего три забитых мяча, при четырех пропущенных гола.

После ничьи на домашней арене с «Бернли» (1:1) футболисты «Престона» безуспешно сыграли на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» (0:2).

Информация для ставок

«Престон» сыграл на ТМ(2,5) гола в 10 прошлых матчах

«Престон» не пропускал голы в 4 предыдущих гостевых поединках лиги

«Сандерленд» и «Престон» сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из предыдущих 4 очных матчей

Прогноз

Прагматичный футболу «Престона» мешает противникам команды продуктивно действовать в атаке, поэтому у «Сандерленда» могут быть проблемы в предстоящей игре. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Лига Ставок.