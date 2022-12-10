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«Шеффилд Юнайтед» — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.12.2022)

вчера, 11:49
Шеффилд Юнайтед

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены в успехе хозяев поля. Поставить на победу «Шеффилд Юнайтед» можно по коэффициенту 1.49. Ничья в этом противостоянии играется по цене 4.40, а победу «Хаддерсфилд Таун» можно взять по котировке 6.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.534.526.42
Лига Ставок 1.49 4.40 6.20
Мелбет 1.53 4.34 6.15
1XBET 1.45 4.54 7.30

Аналитики БК Лига Ставок также отдают предпочтение результативному счету. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» занимает второе место Чемпионшипа, рассчитывая вернуться в АПЛ по итогам этого сезона. На счету клуба 11 побед и пять ничейных матчей, которые суммарно принесли 38 очков. От лидера «Бернли» команда отстает на три зачетных пункта.

Выделим, что в последнем матче лиги «Шеффилд Юнайтед» с минимальным счетом обыграл в гостях «Кардифф» (1:0), а перед этим «клинки» допустили пятое поражение в сезоне, проиграв дома «Ротерхэму» (0:1).

«Хаддерсфилд Таун» является худшей командой Чемпионшипа. Накопив 19 очков за 20 туров, клуб обосновался на последнем месте рейтинга, зафиксировав 11 поражений. При этом «терьеры» неплохо проявили себя в двух предыдущих турах, где у них зафиксирована победа над КПР (2:1) и ничья с «Суонси Сити» (0:0).

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 3 предыдущих встречах на поле «Шеффилд Юнайтед»
  • Ставка ТБ(2,5) гола прошла в 3 из последних 4 домашних матчей «Шеффилд Юнайтед»
  • «Хаддерсфилд Таун» сыграл на ТБ(2,5) гола в 3 из последних 5 гостевых матчей лиги

Прогноз

По нашему мнению, «Шеффилд Юнайтед» и «Хаддерсфилд Таун» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.82 1.63 2.41
Лига Ставок 1.99 1.74 1.57 2.23
Мелбет 2.05 1.82
1XBET 1.81 2.11
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:12
Хозяева не проиграют этот матч
Гость
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