«Шеффилд Юнайтед» — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.12.2022)

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вчера, 11:49

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены в успехе хозяев поля. Поставить на победу «Шеффилд Юнайтед» можно по коэффициенту 1.49. Ничья в этом противостоянии играется по цене 4.40, а победу «Хаддерсфилд Таун» можно взять по котировке 6.60.

Аналитики БК Лига Ставок также отдают предпочтение результативному счету. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» занимает второе место Чемпионшипа, рассчитывая вернуться в АПЛ по итогам этого сезона. На счету клуба 11 побед и пять ничейных матчей, которые суммарно принесли 38 очков. От лидера «Бернли» команда отстает на три зачетных пункта.

Выделим, что в последнем матче лиги «Шеффилд Юнайтед» с минимальным счетом обыграл в гостях «Кардифф» (1:0), а перед этим «клинки» допустили пятое поражение в сезоне, проиграв дома «Ротерхэму» (0:1).

«Хаддерсфилд Таун» является худшей командой Чемпионшипа. Накопив 19 очков за 20 туров, клуб обосновался на последнем месте рейтинга, зафиксировав 11 поражений. При этом «терьеры» неплохо проявили себя в двух предыдущих турах, где у них зафиксирована победа над КПР (2:1) и ничья с «Суонси Сити» (0:0).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 3 предыдущих встречах на поле «Шеффилд Юнайтед»

(2,5) гола в 3 предыдущих встречах на поле «Шеффилд Юнайтед» Ставка ТБ (2,5) гола прошла в 3 из последних 4 домашних матчей «Шеффилд Юнайтед»

(2,5) гола прошла в 3 из последних 4 домашних матчей «Шеффилд Юнайтед» «Хаддерсфилд Таун» сыграл на ТБ (2,5) гола в 3 из последних 5 гостевых матчей лиги

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