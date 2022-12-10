«Шеффилд Юнайтед» — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.12.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры убеждены в успехе хозяев поля. Поставить на победу «Шеффилд Юнайтед» можно по коэффициенту 1.49. Ничья в этом противостоянии играется по цене 4.40, а победу «Хаддерсфилд Таун» можно взять по котировке 6.60.
|
1 : 0
завершен
вчера, 18:00
Аналитики БК Лига Ставок также отдают предпочтение результативному счету. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.80, ТМ(2,5) – 2.00.
Форма команд
«Шеффилд Юнайтед» занимает второе место Чемпионшипа, рассчитывая вернуться в АПЛ по итогам этого сезона. На счету клуба 11 побед и пять ничейных матчей, которые суммарно принесли 38 очков. От лидера «Бернли» команда отстает на три зачетных пункта.
Выделим, что в последнем матче лиги «Шеффилд Юнайтед» с минимальным счетом обыграл в гостях «Кардифф» (1:0), а перед этим «клинки» допустили пятое поражение в сезоне, проиграв дома «Ротерхэму» (0:1).
«Хаддерсфилд Таун» является худшей командой Чемпионшипа. Накопив 19 очков за 20 туров, клуб обосновался на последнем месте рейтинга, зафиксировав 11 поражений. При этом «терьеры» неплохо проявили себя в двух предыдущих турах, где у них зафиксирована победа над КПР (2:1) и ничья с «Суонси Сити» (0:0).
Информация для ставок
- Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 3 предыдущих встречах на поле «Шеффилд Юнайтед»
- Ставка ТБ(2,5) гола прошла в 3 из последних 4 домашних матчей «Шеффилд Юнайтед»
- «Хаддерсфилд Таун» сыграл на ТБ(2,5) гола в 3 из последних 5 гостевых матчей лиги
Прогноз
По нашему мнению, «Шеффилд Юнайтед» и «Хаддерсфилд Таун» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.