Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Чемпионшип 2022/2023

«Шеффилд Юнайтед» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.09.2022)

сегодня, 11:00
Шеффилд Юнайтед

Ставки букмекеров

«Шеффилд Юнайтед» идет очевидным фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок принимает по коэффициенту 1.51. Поставить на ничью можно по цене 4.20, а победа «Ротерхэма» оценивается по котировке 6.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.534.266.97
Мелбет 1.49 4.32 6.90

Если рассматривать линию голов, то здесь букмекер отдает предпочтение минимальному количеству мячей. Сыграть ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.89, ТБ(2.5) – 1.93.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» к девятом туру чемпионата подходит в статусе лидера. Заработав 17 очков, «клинки» опережают вторую позицию на один балл.

В текущем розыгрыше чемпионата футболисты «Шеффилд Юнайтед» допустили только одно поражение, при двух ничейных поединках и пяти победах. В двух прошлых турах лиги команда последовательно обыграла «Рэдинг» (4:0) и «Халл» (2:0).

«Ротерхэм» базируется на 13-м месте Чемпионшипа. В активе клуба две победы и четыре ничьи, что суммарно принесло ему 10 очков. При этом клуб зафиксировал только один проигрыш в семи сыгранных встречах, которое случилось в позапрошлом туре на поле «Сандерленда» (0:3), а в последней игре «Ротерхэм» разделил очки на своем поле с «Уотфордом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Шеффилд Юнайтед» выиграл все 4 домашних матча лиги
  • В 4 домашних поединках «Шеффилд Юнайтед» пропустил только один гол
  • «Ротерхэм» проиграл в 3 из предыдущих 4 матчей против «Шеффилд Юнайтед»

Прогноз

«Ротерхэм» в этом матче вряд ли может претендовать на очки, учитывая то, какую форму набрал лидер чемпионата. Предлагаем поставить на победу «Шеффилд Юнайтед» по коэффициенту 1.51 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.47 1.93 1.96 1.50 2.73
Мелбет 1.92 1.94
Все комментарии
2mjgkh3rypvc
2mjgkh3rypvc
сегодня в 14:47
Фаворит матча «Шеффилд Юнайтед»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 