«Шеффилд Юнайтед» — «Ротерхэм». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.09.2022)

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сегодня, 11:00

Ставки букмекеров

«Шеффилд Юнайтед» идет очевидным фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля букмекерская контора Лига Ставок принимает по коэффициенту 1.51. Поставить на ничью можно по цене 4.20, а победа «Ротерхэма» оценивается по котировке 6.50.

Если рассматривать линию голов, то здесь букмекер отдает предпочтение минимальному количеству мячей. Сыграть ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.89, ТБ (2.5) – 1.93.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» к девятом туру чемпионата подходит в статусе лидера. Заработав 17 очков, «клинки» опережают вторую позицию на один балл.

В текущем розыгрыше чемпионата футболисты «Шеффилд Юнайтед» допустили только одно поражение, при двух ничейных поединках и пяти победах. В двух прошлых турах лиги команда последовательно обыграла «Рэдинг» (4:0) и «Халл» (2:0).

«Ротерхэм» базируется на 13-м месте Чемпионшипа. В активе клуба две победы и четыре ничьи, что суммарно принесло ему 10 очков. При этом клуб зафиксировал только один проигрыш в семи сыгранных встречах, которое случилось в позапрошлом туре на поле «Сандерленда» (0:3), а в последней игре «Ротерхэм» разделил очки на своем поле с «Уотфордом» (1:1).

Информация для ставок

«Шеффилд Юнайтед» выиграл все 4 домашних матча лиги

В 4 домашних поединках «Шеффилд Юнайтед» пропустил только один гол

«Ротерхэм» проиграл в 3 из предыдущих 4 матчей против «Шеффилд Юнайтед»

Прогноз

«Ротерхэм» в этом матче вряд ли может претендовать на очки, учитывая то, какую форму набрал лидер чемпионата. Предлагаем поставить на победу «Шеффилд Юнайтед» по коэффициенту 1.51 в БК Лига Ставок.