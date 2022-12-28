«Сток Сити» — «Бернли». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.12.2022)

1672227754

вчера, 14:42

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество, по мнению букмекеров, у гостей предстоящей игры. Ставки на победу «Бернли» продаются по коэффициенту 2.30. Поставить на ничью можно по котировке 3.30, а победа «Сток Сити» идет по цене 3.10.

Аналитики букмекерской компании Лига Ставок также отдают предпочтение низовому исходу в этой игре. Ставки на ТМ(2,5) гола можно разместить по коэффициенту 1.77, ТБ (2,5) – 2.06.

Форма команд

«Сток Сити» поднялся на 17-е место Чемпионшипа. В трех предыдущих турах лиги команда заработала пять очков. Она зафиксировала восьмую победу в сезоне, одолев на выезде «Бристоль Сити» (2:1), а также сыграла вничью с «Кардифф Сити» (2:2) и «Ротерхэмом» (2:2).

По итогам 11 домашних матчей чемпионата футболисты «Сток Сити» проявили себя так: три победы, три ничейных игры и пять поражений. Забито голов – 13, а пропущено 16.

«Бернли» закрепился в лидерах чемпионата. Победная серия «бордовых» длится четыре поединка, что позволило команда увеличить отрыв от второй строки до трех баллов. В этот период футболисты «Бернли» последовательно обыграли «Блэкберн» (3:0), КПР (3:0), «Мдилбсро» (3:1) и «Бирмингем» (3:0).

Выделим, что в 11 гостевых поединках Чемпионшипа футболисты «Бернли» проявили себя так: победы – 5, ничейные игры – 4, поражения – 2. Соотношение забитых и пропущенных голов – 20:13.

Информация для ставок

«Бернли» не проигрывал в 4 прошлых матчах против «Сток Сити»

Команды сыграли на ТМ(2.5) гола в 6 предыдущих очных поединках

«Сток Сити» проиграл в 4 из последних 6 матчей на своем поле

Прогноз

Мы считаем, что «Сток Сити» не сможет оборвать победное шествие «Бернли». Предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.