«Сток Сити» — «Лутон Таун». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.09.2022)

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сегодня, 10:48

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую опубликовала букмекерская контора Лига Ставок, «Сток Сити» является небольшим фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев можно сыграть по коэффициенту 2.25, ничья идет по цене 3.30, а победа «Лутон Тауна» доступна по котировке 3.20.

Касательно возможной результативности игры, то здесь эксперты отдают предпочтение низовому исходу – пари на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.69, ТБ (2,5) – 2.13.

Форма команд

«Сток Сити» находится на 20-м месте чемпионата, набрав восемь очков. В восьми сыгранных турах команда продемонстрировала такие результаты: две победы, две ничьи и четыре поражения.

В последней игре лиги футболисты «Сток Сити» уступили в гостях «Редингу» (1:2), хотя прежде они успешно сыграли с «Суонси» (1:1) и «Блэкберном» (1:0).

«Лутон Таун» занимает 18-е место турнирной таблицы, пополнив счет на девять баллов. В активе клуба две победы и три ничейных поединка, при трех проигрышах в пассиве.

После успешной серии из трех матчей, в которых «Лутон Таун» заработал семь очков, команда неудачно сыграла на домашней арене против «Уигана», уступив в результативной встрече оппоненту (1:2).

Информация для ставок

«Лутон Таун» не проигрывал в 3 из 4 гостевых матчей лиги

«Сток Сити» не побеждал в 3 из 4 домашних матчей чемпионата

«Сток Сити» забивал и пропускал голы в 5 из последних 6 матчей лиги

Прогноз

У «Сток Сити» и «Лутон Тауна» нет проблем с забитыми голами, но в защите обе команды стабильно ошибаются. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по котировке 1.83 в БК Лига Ставок.