«Сток Сити» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2022)

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сегодня, 15:36

Ставки букмекеров

У команд практически равные шансы на успех в предстоящей игре, по мнению аналитиков букмекерской конторы Лига Ставок. Сыграть победу «Сток Сити» предлагает по коэффициенту 2.50, за ничью выставлена цена 3.30, а победа «Мидлсбро» доступна по котировке 2.70.

Аналитики букмекера также убеждены, что команды не превысят отметку в два забитых мяча. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

В трех первых турах чемпионата футболистам «Сток Сити» удалось набрать три очка. В стартовой игре сезона команда уступила в гостях «Миллуоллу» (0:2), но затем ей удалось обыграть на своем поле «Блэкпул» (2:0).

Затем «Сток Сити» провел еще один неудовлетворительный матч на выезде, проиграв с крупным счетом «Хаддерсфилду» (1:3). К четвертому туру команда подходит на 16-м месте рейтинга.

«Мидлсбро» заработал два балла в английском Чемпионшипе. Во втором туре лиги команда допустила стартовое поражение в сезоне, проиграв в гостях КПР (2:3). Этот матч «Мидлсбро» был окружен домашними ничейными встречами против «Шеффилд Юнайтед» (2:2) и «Вест Бромвич» (1:1). На данный момент «Мидлсбро» занимает 19-е место в общем зачете.

Информация для ставок

«Сток Сити» сыграл на ТМ(2,5) гола в 7 прошлых домашних матчах лиги

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 6 прошлых матчах на поле «Сток Сити»

«Сток Сити» не пропускал голы в 5 из последних 6 домашних матчей с «Мидлсбро»

Прогноз

«Сток Сити» и «Мидлсбро» стабильно играют в низовом формате. С учетом плохих результатов команд в стартовых турах, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.