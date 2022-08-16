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«Сток Сити» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.08.2022)

сегодня, 15:36
Сток Сити

Ставки букмекеров

У команд практически равные шансы на успех в предстоящей игре, по мнению аналитиков букмекерской конторы Лига Ставок. Сыграть победу «Сток Сити» предлагает по коэффициенту 2.50, за ничью выставлена цена 3.30, а победа «Мидлсбро» доступна по котировке 2.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.773.352.71
Лига Ставок 2.60 3.25 2.70
Мелбет 2.57 3.32 2.78
1XBET 2.57 3.32 2.78

Аналитики букмекера также убеждены, что команды не превысят отметку в два забитых мяча. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

В трех первых турах чемпионата футболистам «Сток Сити» удалось набрать три очка. В стартовой игре сезона команда уступила в гостях «Миллуоллу» (0:2), но затем ей удалось обыграть на своем поле «Блэкпул» (2:0).

Затем «Сток Сити» провел еще один неудовлетворительный матч на выезде, проиграв с крупным счетом «Хаддерсфилду» (1:3). К четвертому туру команда подходит на 16-м месте рейтинга.

«Мидлсбро» заработал два балла в английском Чемпионшипе. Во втором туре лиги команда допустила стартовое поражение в сезоне, проиграв в гостях КПР (2:3). Этот матч «Мидлсбро» был окружен домашними ничейными встречами против «Шеффилд Юнайтед» (2:2) и «Вест Бромвич» (1:1). На данный момент «Мидлсбро» занимает 19-е место в общем зачете.

Информация для ставок

  • «Сток Сити» сыграл на ТМ(2,5) гола в 7 прошлых домашних матчах лиги
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 6 прошлых матчах на поле «Сток Сити»
  • «Сток Сити» не пропускал голы в 5 из последних 6 домашних матчей с «Мидлсбро»

Прогноз

«Сток Сити» и «Мидлсбро» стабильно играют в низовом формате. С учетом плохих результатов команд в стартовых турах, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.69 1.68 2.27
Лига Ставок 2.26 1.59 1.67 2.12
Мелбет 1.75 2.15
1XBET 1.75 2.15
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:11
Возможен ничейный результат
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