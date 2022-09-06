«Уиган» — «Блэкберн». Прогноз на матч Чемпионшипа (10.09.2022)

1662458627

сегодня, 13:03

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой игры букмекеры считают домашнюю команду. Поставить на победу «Уигана» можно по коэффициенту 2.35, против котировки 3.10 на успех «Блэкберна». При этом вероятность ничьи аналитики конторы Лига Ставок оценивают в 3.15.

Предстоящий матч букмекер также рассматривает, как низовое противостояние соперников. Сыграть пари на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.64, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Уиган» заработал четыре очка в двух последних турах чемпионата, поднявшись на 15-е место в турнирной таблице. После ничьей в домашней игре против «Вест Бромвича» (1:1) команда одержала вторую победу в сезоне, одолев в гостях «Лутон Таун» (2:1).

«Блэкберн», в свою очередь, плохо себя проявил в последних матчах лиги. Команда допустила четыре поражения в пяти предыдущих поединках, опустившись в рейтинге на седьмое место. Единственную победу в данной серии «Блэкберн» взял в гостях у «Блэкпула» (1:0), а в прошлом туре команда уступила дома «Бристоль Сити» (2:3) в результативном противостоянии.

Информация для ставок

«Блэкберн» не играл вничью в этом сезоне лиги – 4 победы и 4 ничьи

«Уиган» не проигрывал в 6 из 7 матчей чемпионата

«Уиган» побеждал в 3 из прошлых 5 матчей против «Блэкберна»

Прогноз

У «Уигана» в новом сезоне больше стабильности, чем у «Блэкберна», который находится в неважной форме. Рекомендуем поставить на фору (0) в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.68 в БК Лига Ставок.