«Уиган Атлетик» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (19.12.2022)

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вчера, 08:48

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Шеффилд Юнайтед» заработает три очка в этом противостоянии. Победа гостевой команды играется по коэффициенту 2.04. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.48, а победа «Уиган Атлетик» оценивается в 3.70.

Эксперты также рассматривают эту игру, как низовое противостояние. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.73, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Уиган Атлетик» проводит плохой сезон. К этому туру команда подходит в зоне вылета, занимая предпоследнее место турнирной таблицы. При этом в двух последних турах чемпионата футболисты «Уиган Атлетик» смогли поправить положение, заработав четыре очка.

После победы над «Блэкпулом» (2:1), которая стала для команды шестой в лиге, была зафиксирована гостевая ничья на поле «Миллуолла» (1:1).

«Шеффилд Юнайтед» хочет вернуться в АПЛ . Эти амбиции клуб подтверждает успешными результатами. На данный момент «клинки» занимают вторую строчку рейтинга, отставая от лидирующей тройки на шесть очков.

После домашнего поражения от «Ротерхэма» (0:1), которое стало для «Шеффилд Юнайтед» пятым в сезоне, команда отличилась победными встречами против «Кардиффа» (1:0) и «Хаддерсфилд Таун» (1:0).

Информация для ставок

«Шеффилд Юнайтед» выиграл в 2 последних матчах против «Уиган Атлетик»

«Шеффилд Юнайтед» побеждал в 3 предыдущих гостевых матчах лиги

«Уиган Атлетик» проиграл в 3 из прошлых 4 домашних поединках чемпионата

Прогноз

«Шеффилд Юнайтед» сыграет на поле аутсайдера Чемпионшипа. С учетом нестабильности «Уиган Атлетик», предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.53 в БК Лига Ставок.