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«Уиган Атлетик» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (19.12.2022)

вчера, 08:48
Шеффилд Юнайтед

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Шеффилд Юнайтед» заработает три очка в этом противостоянии. Победа гостевой команды играется по коэффициенту 2.04. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.48, а победа «Уиган Атлетик» оценивается в 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.073.552.00
Лига Ставок 3.45 3.40 2.10
1XBET 3.80 3.48 2.02

Эксперты также рассматривают эту игру, как низовое противостояние. Ставки на ТМ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.73, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Уиган Атлетик» проводит плохой сезон. К этому туру команда подходит в зоне вылета, занимая предпоследнее место турнирной таблицы. При этом в двух последних турах чемпионата футболисты «Уиган Атлетик» смогли поправить положение, заработав четыре очка.

После победы над «Блэкпулом» (2:1), которая стала для команды шестой в лиге, была зафиксирована гостевая ничья на поле «Миллуолла» (1:1).

«Шеффилд Юнайтед» хочет вернуться в АПЛ. Эти амбиции клуб подтверждает успешными результатами. На данный момент «клинки» занимают вторую строчку рейтинга, отставая от лидирующей тройки на шесть очков.

После домашнего поражения от «Ротерхэма» (0:1), которое стало для «Шеффилд Юнайтед» пятым в сезоне, команда отличилась победными встречами против «Кардиффа» (1:0) и «Хаддерсфилд Таун» (1:0).

Информация для ставок

  • «Шеффилд Юнайтед» выиграл в 2 последних матчах против «Уиган Атлетик»
  • «Шеффилд Юнайтед» побеждал в 3 предыдущих гостевых матчах лиги
  • «Уиган Атлетик» проиграл в 3 из прошлых 4 домашних поединках чемпионата

Прогноз

«Шеффилд Юнайтед» сыграет на поле аутсайдера Чемпионшипа. С учетом нестабильности «Уиган Атлетик», предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.53 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.62 1.76 2.17
Лига Ставок 2.29 1.54 1.69 2.05 1.34 2.86
1XBET 1.76 2.13
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:56
Победа команды гостей или ничья в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:20
Гости явные фавориты матча и должны его выиграть
Гость
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