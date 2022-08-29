«Уиган» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.08.2022)

1661777641

сегодня, 15:54

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре букмекеры отдают гостевой команде. Победа «Вест Бромвича» в БК Лига Ставок доступна по коэффициенту 2.02. В то же время вероятность победы «Уигана» оценивается в 3.60, а ничью можно сыграть по котировке 3.45.

Букмекер также считает, что команды «Уиган» и «Вест Бромвич» проведут низовое противостояние. Ставки на ТМ(2,5) гола идут в линии по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

В прошлом туре лиги «Уиган» потерпел первое поражение, уступив на домашней арене «Бернли» с крупным счетом (1:5). Прежде команда одержала победу над «Бирмингемом» (1:0), а также трижды сыграла вничью, разделив очки с «Бристоль Сити» (1:1), «Норвичем» (1:1) и «Престоном» (0:0). Заработав в общей сложности шесть очков, «Уиган» расположился на промежуточном 20-м месте.

«Вест Бромвич» четыре из шести матчей чемпионата завершил вничью. Единственную победу в лиге команда одержала в домашней игре против «Халл Сити» (5:2), забив сопернику пять мячей. В предыдущем туре Чемпионшипа футболисты «Вест Бромвича» избежали поражения на поле «Хаддерсфилда» (2:2).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 5 последних очных встречах

Ставка ТМ(2,5) прошла в 5 из прошлых 6 матчей «Уигана»

В 5 последних очных встречах команды одержали по 2 победы и один раз сыграли вничью

Прогноз

«Уиган» набирает очки за счет надежной игры в защите, которую «Вест Бромвичу» будет сложно взломать. Рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок