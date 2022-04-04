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«Вест Бромвич» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.04.2022)

вчера, 16:53
Борнмут

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую выставила компания Фонбет, в этом противостоянии нет фаворита. Ставки на победу «Вест Бромвича» принимаются по коэффициенту 2.60, а шансы «Борнмута» набрать три очка оцениваются в 2.75. Выделим, что заключить пари на ничью можно по котировке 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.693.352.80
Фонбет 2.60 3.25 2.80
BetBoom 2.62 3.23 2.79

Если же рассматривать пари на голы, то здесь аналитики симпатизируют низкой результативности. К примеру, исход ТМ(2,5) играется по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.07.

Форма команд

«Вест Бромвич» находится на 12-м месте чемпионата, имея 54 очка в активе. По ходу этого сезона клуб организовал 14 победы и 12 ничейных матчей, проиграв 13 поединков своим оппонентам.

Выделим, что в двух предыдущих поединках лиги «Вест Бромвич» набрал только один зачетный пункт. После ничейной встречи с «Бристоль Сити» (2:2) в гостях «дрозды» допустили гостевое поражение от «Бирмингема» (0:1).

«Борнмут» занимает вторую строчку рейтинга, претендуя на прямой переход в АПЛ. В активе «вишен» 72 балла и такие цифры успешности: 21 побед, девять ничьих и семь поражений.

При этом «Борнмут» находится на серии из пяти туров без поражений, в которых клуб набрал 11 из 15 возможных очков. В последней игре чемпионата команда заработала домашнюю победу над «Бристоль Сити» (3:2).

Информация для ставок

  • «Вест Бромвич» выиграл только 1 из последних 5 домашних матчей
  • «Борнмут» побеждал в 3 из прошлых 4 гостевых матчей чемпионата
  • «Борнмут» не проигрывал в 2 предыдущих матчах против «Вест Бромвича» — 2:1 и 2:2

Прогноз

Ставка на двойной шанс «Борнмута» видится оптимальным решением для этой игры. Такое пари в линии букмекерской конторы Фонбет можно заключить по коэффициенту 1.52.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.58 1.79 2.10
Фонбет 1.75 2.08
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:37
Победа или ничья команды гостей в этом матче. Удачи
z6gv3yjfud6u
z6gv3yjfud6u
вчера в 19:40
Футбольный клуб «Вест Бромвич» выиграет матч.
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