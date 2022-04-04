«Вест Бромвич» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.04.2022)

1649080381

вчера, 16:53

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую выставила компания Фонбет, в этом противостоянии нет фаворита. Ставки на победу «Вест Бромвича» принимаются по коэффициенту 2.60, а шансы «Борнмута» набрать три очка оцениваются в 2.75. Выделим, что заключить пари на ничью можно по котировке 3.25.

Если же рассматривать пари на голы, то здесь аналитики симпатизируют низкой результативности. К примеру, исход ТМ(2,5) играется по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.07.

Форма команд

«Вест Бромвич» находится на 12-м месте чемпионата, имея 54 очка в активе. По ходу этого сезона клуб организовал 14 победы и 12 ничейных матчей, проиграв 13 поединков своим оппонентам.

Выделим, что в двух предыдущих поединках лиги «Вест Бромвич» набрал только один зачетный пункт. После ничейной встречи с «Бристоль Сити» (2:2) в гостях «дрозды» допустили гостевое поражение от «Бирмингема» (0:1).

«Борнмут» занимает вторую строчку рейтинга, претендуя на прямой переход в АПЛ . В активе «вишен» 72 балла и такие цифры успешности: 21 побед, девять ничьих и семь поражений.

При этом «Борнмут» находится на серии из пяти туров без поражений, в которых клуб набрал 11 из 15 возможных очков. В последней игре чемпионата команда заработала домашнюю победу над «Бристоль Сити» (3:2).

Информация для ставок

«Вест Бромвич» выиграл только 1 из последних 5 домашних матчей

«Борнмут» побеждал в 3 из прошлых 4 гостевых матчей чемпионата

«Борнмут» не проигрывал в 2 предыдущих матчах против «Вест Бромвича» — 2:1 и 2:2

Прогноз

Ставка на двойной шанс «Борнмута» видится оптимальным решением для этой игры. Такое пари в линии букмекерской конторы Фонбет можно заключить по коэффициенту 1.52.