«Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

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вчера, 15:33

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче видят минимальным фаворитом хозяев поля. Сыграть победу «Вест Бромвича» можно по коэффициенту 2.35, ничья играется по цене 3.32, а победа «Шеффилд Юнайтед» доступна по котировке 3.14.

Если рассматривать линию голов, то здесь аналитики компании Лига Ставок отдают предпочтение низовому исходу. Вариант ставки ТМ(2.5) гола можно по коэффициенту 1.83, ТБ (2,5) – 2.04.

Форма команд

«Вест Бромвич» занимает предпоследнее место чемпионата. По итогам 16-и сыгранных туров в лиге клуб заработал 14 очков. Рассмотрим, как футболисты «Вест Бромвича» проявили себя в пяти прошлых матчах: здесь у команды только одна победа, добытая на поле «Рединга» (2:0), ничья в игре с «Лутон Таун» (0:0), а также три поражения – от «Престона» (0:1), «Бристоль Сити» (0:2) и «Миллуолла» (1:2).

«Шеффилд Юнайтед» находится на пятом месте лиги, накопив 26 очков за 16 сыгранных встреч. Отметим, что в пяти последних турах чемпионата команда не добивалась побед. В отчетный период «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Блэкпулом» (3:3) и «Норвичем» (2:2), а также проиграл «Ковентри» (0:1), «Сток Сити» (1:3) и КПР (0:1).

Информация для ставок

«Вест Бромвич» выиграл 4 из прошлых 5 домашних матчей против «Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» не забивал голы в 3 последних матчах на поле «Вест Бромвича»

«Шеффилд Юнайтед» проиграл в 2 последних гостевых матчах чемпионата

Прогноз

Мы считаем, что «Вест Бромвич» будет ближе к успеху в домашней игре против кризисного «Шеффилд Юнайтед». Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.