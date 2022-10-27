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«Вест Бромвич» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.10.2022)

вчера, 15:33
Вест Бромвич

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче видят минимальным фаворитом хозяев поля. Сыграть победу «Вест Бромвича» можно по коэффициенту 2.35, ничья играется по цене 3.32, а победа «Шеффилд Юнайтед» доступна по котировке 3.14.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.423.343.12

Если рассматривать линию голов, то здесь аналитики компании Лига Ставок отдают предпочтение низовому исходу. Вариант ставки ТМ(2.5) гола можно по коэффициенту 1.83, ТБ(2,5) – 2.04.

Форма команд

«Вест Бромвич» занимает предпоследнее место чемпионата. По итогам 16-и сыгранных туров в лиге клуб заработал 14 очков. Рассмотрим, как футболисты «Вест Бромвича» проявили себя в пяти прошлых матчах: здесь у команды только одна победа, добытая на поле «Рединга» (2:0), ничья в игре с «Лутон Таун» (0:0), а также три поражения – от «Престона» (0:1), «Бристоль Сити» (0:2) и «Миллуолла» (1:2).

«Шеффилд Юнайтед» находится на пятом месте лиги, накопив 26 очков за 16 сыгранных встреч. Отметим, что в пяти последних турах чемпионата команда не добивалась побед. В отчетный период «Шеффилд Юнайтед» сыграл вничью с «Блэкпулом» (3:3) и «Норвичем» (2:2), а также проиграл «Ковентри» (0:1), «Сток Сити» (1:3) и КПР (0:1).

Информация для ставок

  • «Вест Бромвич» выиграл 4 из прошлых 5 домашних матчей против «Шеффилд Юнайтед»
  • «Шеффилд Юнайтед» не забивал голы в 3 последних матчах на поле «Вест Бромвича»
  • «Шеффилд Юнайтед» проиграл в 2 последних гостевых матчах чемпионата

Прогноз

Мы считаем, что «Вест Бромвич» будет ближе к успеху в домашней игре против кризисного «Шеффилд Юнайтед». Рекомендуем поставить на нулевую фору хозяев поля по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.56 1.55 1.83 2.08 1.44 2.95
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:01
Хозяева не проиграют !
Гость
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