«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Прогноз на матч Кубка Англии (16.04.2022)

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вчера, 17:46

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 2.25 в букмекерской конторе Фонбет, в случае победы гостей зайдет приятный коэффициент 3.2, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.56.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.67. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.17. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Манчестер Сити» буквально два дня назад принимал «мерсисайдцев» на своем поле в рамках чемпионата Англии и сражение завершилось боевой ничьей (2:2). Лидирующая позиция «горожан» осталась неизменной, и они по-прежнему опережают своего нынешнего соперника лишь на один балл. Что касается кубка, то в рамках четвертьфинала коллектив без проблем обыграл на выезде «Петерборо Юнайтед» (2:0).

«Ливерпуль» в минувшем раунде также на выезде обыграл неуступчивый «Ноттингем Форест» с минимальным счетом (1:0). Теперь команда Юргена Клоппа сосредоточена и на данном матче за возможность сыграть в финале и на гонке в национальном первенстве, где стоит задача завоевать золотые медали.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Сити» составляет девять поединков (шесть побед и три ничьих)

У «Ливерпуля» пять побед кряду и одна ничья

Семь из восьми минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

«Сити» пропустил шесть голов в последних пяти домашних матчах

Прогноз

Нас ожидает футбол хорошего качества, ведь встретятся интересные команды с добротным подбором игроков. Оба коллектива демонстрируют организованный атакующий футбол, и мы вполне можем рассчитывать на обмен голами. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65.