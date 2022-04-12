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«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Прогноз на матч Кубка Англии (16.04.2022)

вчера, 17:46
Ливерпуль

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 2.25 в букмекерской конторе Фонбет, в случае победы гостей зайдет приятный коэффициент 3.2, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.56.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.25 3.55 3.10
1XBET 2.29 3.62 3.28
BetBoom 2.16 3.49 3.15

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.67. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.17. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Манчестер Сити» буквально два дня назад принимал «мерсисайдцев» на своем поле в рамках чемпионата Англии и сражение завершилось боевой ничьей (2:2). Лидирующая позиция «горожан» осталась неизменной, и они по-прежнему опережают своего нынешнего соперника лишь на один балл. Что касается кубка, то в рамках четвертьфинала коллектив без проблем обыграл на выезде «Петерборо Юнайтед» (2:0).

«Ливерпуль» в минувшем раунде также на выезде обыграл неуступчивый «Ноттингем Форест» с минимальным счетом (1:0). Теперь команда Юргена Клоппа сосредоточена и на данном матче за возможность сыграть в финале и на гонке в национальном первенстве, где стоит задача завоевать золотые медали.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Сити» составляет девять поединков (шесть побед и три ничьих)
  • У «Ливерпуля» пять побед кряду и одна ничья
  • Семь из восьми минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»
  • «Сити» пропустил шесть голов в последних пяти домашних матчах

Прогноз

Нас ожидает футбол хорошего качества, ведь встретятся интересные команды с добротным подбором игроков. Оба коллектива демонстрируют организованный атакующий футбол, и мы вполне можем рассчитывать на обмен голами. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 2.13 1.70
1XBET 2.16 1.67
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:17
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:20
Ливерпуль возможно победит, но для этого нужно не играть усердно против Бенфики.
shlomo
shlomo
вчера в 18:02
У нас снова встреча двух атакующих и равных команд. В воскресенье 10 апреля они уже один раз сыграли 2-2. Тогда к 15-й минуте матча на табло красовался счет 1-1. Думаем, что наша встреча снова будет не в одну калитку, также мы помним, что перед этой кубковой встречей в среду 13 апреля оба английских клуба должны сыграть свои матчи в ¼ финала ЛЧ, поэтому очень вероятно, что каким-то основным фигурам может быть предоставлен отдых. На мой взгляд, более уверенно сейчас выглядит Сити, однако понадеемся на то, что команды снова обменяются голами, как они это делали во всех играх, которые состоялись между ними в текущем сезоне.
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