«Болтон» — «Бристоль Роверс». Прогноз на матч Первой лиги Англии (02.12.2022)

1669810945

вчера, 15:22

Ставки букмекеров

«Болтон» считается фаворитом этого противостояния. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 1.78, за ничью выставлена цена 3.80, а победа «Бристоль Роверс» идет по котировке 4.40.

В линии голов, которую предложил букмекерская контора Лига Ставок, преимущество на стороне результативного исхода. Вариант ТБ (2,5) идет по котировке 1.82, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Болтон» находится в зоне плей-офф, претендуя на повышение в классе. На счету команды девять побед и четыре ничейных матча, которые суммарно принесли ей 31 балл. Еще в пяти поединках лиги клуб уступал соперникам, а в прошлом туре футболисты «Болтона» одолели на выезде «Флитвуд» (2:1).

«Бристоль Роверс» менее успешен в текущем розыгрыше Первой лиги. Заработав 24 очка, клуб осел на 15-м месте турнирной таблицы. Выделим, что в предыдущем туре чемпионата команда одолела на своем поле «Питерборо Юнайтед» (1:0).

Информация для ставок

«Болтон» не проигрывал в 4 матчах против «Бристоль Роверс»

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из 4 очных матчей

«Болтон» побеждал в 6 из 9 домашних матчей лиги

Прогноз

По нашему мнению, «Болтон» сможет заработать три очка в домашней игре против «Бристоль Роверс». Предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.78.