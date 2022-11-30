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«Болтон» — «Бристоль Роверс». Прогноз на матч Первой лиги Англии (02.12.2022)

вчера, 15:22
Болтон

Ставки букмекеров

«Болтон» считается фаворитом этого противостояния. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 1.78, за ничью выставлена цена 3.80, а победа «Бристоль Роверс» идет по котировке 4.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.724.044.82
1XBET 1.81 3.94 4.42

В линии голов, которую предложил букмекерская контора Лига Ставок, преимущество на стороне результативного исхода. Вариант ТБ(2,5) идет по котировке 1.82, ТМ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Болтон» находится в зоне плей-офф, претендуя на повышение в классе. На счету команды девять побед и четыре ничейных матча, которые суммарно принесли ей 31 балл. Еще в пяти поединках лиги клуб уступал соперникам, а в прошлом туре футболисты «Болтона» одолели на выезде «Флитвуд» (2:1).

«Бристоль Роверс» менее успешен в текущем розыгрыше Первой лиги. Заработав 24 очка, клуб осел на 15-м месте турнирной таблицы. Выделим, что в предыдущем туре чемпионата команда одолела на своем поле «Питерборо Юнайтед» (1:0).

Информация для ставок

  • «Болтон» не проигрывал в 4 матчах против «Бристоль Роверс»
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из 4 очных матчей
  • «Болтон» побеждал в 6 из 9 домашних матчей лиги

Прогноз

По нашему мнению, «Болтон» сможет заработать три очка в домашней игре против «Бристоль Роверс». Предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.78.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.82 1.61 2.40
1XBET 2.04 1.83
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