«Плимут» — «Порт Вейл». Прогноз на матч Первой лиги Англии (02.12.2022)

1669812514

вчера, 15:48

Ставки букмекеров

Победа «Плимута» в этом матче идет по коэффициенту 2.23 – хозяева считаются небольшим фаворитом. Поставить на ничью можно по цене 3.60, а победа «Порт Вейла» играется по котировке 3.20.

Касательно возможной результативности, то здесь аналитики букмекерской компании Лига Ставок склоняются к верховому исходу. Ставки на ТБ (2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

«Плимут» лидирует в Первой английской лиге, допустив только два поражения в 19 сыгранных турах. На счету команды 13 побед и четыре ничьи, что суммарно принесло ей 43 балла и преимущество над второй позицией в два зачетных пункта.

Выделим, что в двух последних турах чемпионата футболисты «Плимута» не смогли обыграть «Бертон» (2:2) и «Линкольн» (1:1).

«Порт Вейл» пытается настигнуть шестерку лидеров. На данный момент клуб обосновался на 10-м месте рейтинга, отставая от зоны плей-офф в пять баллов В последнем туре чемпионата команда одолела на домашней арене «Чарльтон» (1:0), зафиксировав седьмую победу в текущей кампании.

Информация для ставок

«Плимут» побеждал в 8 последних матчах на своем поле

«Порт Вейл» не выигрывал в 3 из прошлых 5 матчей во всех турнирах

«Плимут» забивал минимум два гола в 6 из последних 7 домашних матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Плимут» сможет одержать дежурную домашнюю победу в противостоянии с «Порт Вейлом». Предлагаем поставить на нулевую фору хозяев по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.