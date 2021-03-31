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Англия — Польша. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (31.03.2021)

сегодня, 02:48

Англия дома сыграет с Польшей в матче группы I европейского отбора ЧМ-2022. Предлагаем ознакомиться с прогнозом на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.305.5910.98
Лига Ставок 1.36 5.00 9.60
Фонбет 1.33 5.45 11.00
Мелбет 1.36 5.30 10.50
Pin-Up.ru 1.35 5.20 10.00

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.33. Ничейный результат котируется в 5.3, а победа гостей принесет хороший выигрыш по коэффициенту 10.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.77 на ТБ 2.5 и 2.12 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно сыграть по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Сборная Англии прогнозируемо выиграла первые два матча (у Сан-Марино (5:0) и Албании (2:0)) и на данный момент является лидером группы. Коллектив считается главным претендентом на первое место и обладает качественными игроками на каждой позиции. Матч с Польшей станет одним из самых тяжелых и важных для англичан в этом отборе.

Польская сборная является серьезным соперником для любой команды. Поляки имеют четыре очка в активе после двух встреч и конкурируют за выход из группы со сборными Венгрии, Англии, Албании и Андорры. В прошлом матче Польша выиграла у Андорры (3:0), а до этого поделила очки с Венгрией (3:3).

Информация для ставок

  • В последних пяти матчах между сборными не забивалось более трех мячей
  • Польша выиграла пять матчей из последних десяти во всех турнирах
  • В девяти из десяти последних матчей англичан сыграла ставка «обе забьют — нет»
  • Англия побеждает Польшу на своем поле восемь матчей подряд

Прогноз

Сборная Англии является очевидным фаворитом этого поединка и, вероятнее всего, сможет одержать победу с весомым преимуществом. Сделать ставку на победу Англии с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.99.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.40 2.02 1.85 1.57 2.38
Лига Ставок 2.85 1.43 1.94 1.87 1.53 2.55
Мелбет 1.98 1.97
Pin-Up.ru 3.00 1.41 2.00 1.85 1.56 2.50
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:33
Хозяева должны побеждать
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