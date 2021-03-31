Англия — Польша. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (31.03.2021)

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сегодня, 02:48

Англия дома сыграет с Польшей в матче группы I европейского отбора ЧМ -2022. Предлагаем ознакомиться с прогнозом на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.33. Ничейный результат котируется в 5.3, а победа гостей принесет хороший выигрыш по коэффициенту 10.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.77 на ТБ 2.5 и 2.12 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно сыграть по коэффициенту 2.15.

Форма команд

Сборная Англии прогнозируемо выиграла первые два матча (у Сан-Марино (5:0) и Албании (2:0)) и на данный момент является лидером группы. Коллектив считается главным претендентом на первое место и обладает качественными игроками на каждой позиции. Матч с Польшей станет одним из самых тяжелых и важных для англичан в этом отборе.

Польская сборная является серьезным соперником для любой команды. Поляки имеют четыре очка в активе после двух встреч и конкурируют за выход из группы со сборными Венгрии, Англии, Албании и Андорры. В прошлом матче Польша выиграла у Андорры (3:0), а до этого поделила очки с Венгрией (3:3).

Информация для ставок

В последних пяти матчах между сборными не забивалось более трех мячей

Польша выиграла пять матчей из последних десяти во всех турнирах

В девяти из десяти последних матчей англичан сыграла ставка «обе забьют — нет»

Англия побеждает Польшу на своем поле восемь матчей подряд

Прогноз

Сборная Англии является очевидным фаворитом этого поединка и, вероятнее всего, сможет одержать победу с весомым преимуществом. Сделать ставку на победу Англии с форой -1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.99.