Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Астон Вилла» — «Норвич Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (30.04.2022)

27 апреля 2022, 13:42
Норвич

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились и выставили следующие коэффициенты: поставить на победу «Норвича» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 7.6, а в случае успеха хозяев залетит коэффициент 1.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.434.898.18
Фонбет 1.40 4.70 8.50
Мелбет 1.50 4.47 7.22
1XBET 1.43 5.15 7.90
BetBoom 1.39 4.87 7.69

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.7, а ТМ 2.5 дают по коэффициенту 2.11. Поверить в исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Астон Вилла» попала в полосу неудач и не может выиграть уже больше месяца. В минувшем туре команда расписала выездную нулевую ничью с «Лестером», а чуть ранее проиграла «Тоттенхэму» и «Вулверхэмптону» (0:4) и (1:2). После 32 поединков занимает 15 место в таблице и находится на расстоянии восьми очков от зоны вылета.

«Норвич Сити» прощается с высшим дивизионом, так как отыграть отставание в более чем 10 очков за пять туров до конца выглядит нереальной задачей. В последних противостояниях коллектив потерпел поражения от «Манчестера Юнайтед» (2:3) и от «Ньюкасла» (0:3).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Астон Виллы» насчитывает пять матчей
  • «Норвич» проиграл в гостях в пяти из шести последних играх
  • Три минувшие очные встречи закончились победой «Астон Виллы»
  • Три из четырех последних поединков и «Астон Виллы» и «Норвича» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Ждем в этом поединке открытый футбол и соответственно большое количество опасных атак и забитых мячей, поэтому предлагаем поставить на тотал больше 2.5 по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.49 1.34 2.20 1.74 1.71 2.26
Фонбет 2.18 1.70
Мелбет 2.20 1.70
1XBET 1.91 1.99
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 