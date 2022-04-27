«Астон Вилла» — «Норвич Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (30.04.2022)

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27 апреля 2022, 13:42

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились и выставили следующие коэффициенты: поставить на победу «Норвича» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 7.6, а в случае успеха хозяев залетит коэффициент 1.5. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.85.

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.7, а ТМ 2.5 дают по коэффициенту 2.11. Поверить в исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.97.

Форма команд

«Астон Вилла» попала в полосу неудач и не может выиграть уже больше месяца. В минувшем туре команда расписала выездную нулевую ничью с «Лестером», а чуть ранее проиграла «Тоттенхэму» и «Вулверхэмптону» (0:4) и (1:2). После 32 поединков занимает 15 место в таблице и находится на расстоянии восьми очков от зоны вылета.

«Норвич Сити» прощается с высшим дивизионом, так как отыграть отставание в более чем 10 очков за пять туров до конца выглядит нереальной задачей. В последних противостояниях коллектив потерпел поражения от «Манчестера Юнайтед» (2:3) и от «Ньюкасла» (0:3).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Астон Виллы» насчитывает пять матчей

«Норвич» проиграл в гостях в пяти из шести последних играх

Три минувшие очные встречи закончились победой «Астон Виллы»

Три из четырех последних поединков и «Астон Виллы» и «Норвича» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Ждем в этом поединке открытый футбол и соответственно большое количество опасных атак и забитых мячей, поэтому предлагаем поставить на тотал больше 2.5 по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.