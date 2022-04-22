«Бернли» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (24.04.2022)

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вчера, 22:41

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этом матче нет, на победу «Бернли» линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 2.7, а поставить на победу «волков» можно по коэффициенту 2.85. Взять ничью предлагают по коэффициенту 3.18.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры дают за 2.46, а тотал меньше 2.5 стоит 1.55. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.11.

Форма команд

«Бернли» продолжает отчаянное сражение за сохранение прописки на следующий сезон и на данном этапе сезона команда отстает от спасительного 17 места всего на один балл, но и имеет на одну игру больше. В последних матчах коллектив набрал четыре очка, расписав ничью с «Вест Хэмом» (1:1), а также обыграв «Саутгемптон» (2:0).

«Вулверхэмптон» еще не потерял надежды на участие в еврокубках, а потому продолжает сражение за топ-7. После 32 игр коллектив занимает восьмое место имея в копилке 49 зачетных баллов. В минувшем туре «волки» проиграли «Ньюкаслу» (0:1), а чуть ранее обыграли «Астон Виллу» (2:1).

Информация для ставок

«Бернли» выиграл три из шести последних домашних поединков

У «Вулверхэмптона» три поражения в последних четырех гостевых играх

Минувшая очная встреча завершилась нулевой ничьей

Три последних матча с участием «Бернли» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Ожидаем равную игру двух неуступчивых команд. Трудно сказать, кто будет владеть преимуществом, но открытую игру с большим количеством голов, скорее всего, не увидим, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет.