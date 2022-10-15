«Лестер» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (15.10.2022)

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вчера, 11:45

Ставки букмекеров

«Лестер», с небольшим перевесом, идет фаворитом грядущего матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.44, ничья в игре продается за 3.45, а победа «Кристал Пэлас» за 3.00 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что команды сыграют в атакующей манере и порадуют фанатов забитыми мячами. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.87, а ТМ (2.5) за 2.00 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Лестер» к 11 туру подходит в статусе главного аутсайдера чемпионата. На счету «лис» всего четыре набранных очка. В нынешнем сезоне клуб смог по матчу выиграть и сыграть вничью, а в семи потерпел поражение. В последних пяти турах допущено четыре и проигрыша и добыта первая победа, над «Ноттингем Форест» (4:0). В крайнем противостоянии «Лестер» не смог одолеть «Борнмут» (1:2).

«Кристал Пэлас» после сыгранных 10 туров располагается на 15 месте в таблице, имея в активе девять очков. В текущем розыгрыше команда дважды обыгрывала соперников, а по три поединка проиграла и завершила с равным счетом. В прошедших пяти турах в двух матчах расписана «мировая» и допущен проигрыш, а в крайнем противостоянии верх взят над «Лидсом» (2:1).

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчах «Лестера» забили обе команды

«Кристал Пэлас» не проиграл в 11 из 15 последних матчах

«Лестер» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.68 в БК Лига Ставок.