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«Лестер» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (15.10.2022)

вчера, 11:45
Лестер - Кристал Пэлас

Ставки букмекеров

«Лестер», с небольшим перевесом, идет фаворитом грядущего матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.44, ничья в игре продается за 3.45, а победа «Кристал Пэлас» за 3.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.443.493.07
Лига Ставок 2.35 3.40 2.95

Эксперты ожидают, что команды сыграют в атакующей манере и порадуют фанатов забитыми мячами. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.87, а ТМ (2.5) за 2.00 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Лестер» к 11 туру подходит в статусе главного аутсайдера чемпионата. На счету «лис» всего четыре набранных очка. В нынешнем сезоне клуб смог по матчу выиграть и сыграть вничью, а в семи потерпел поражение. В последних пяти турах допущено четыре и проигрыша и добыта первая победа, над «Ноттингем Форест» (4:0). В крайнем противостоянии «Лестер» не смог одолеть «Борнмут» (1:2).

«Кристал Пэлас» после сыгранных 10 туров располагается на 15 месте в таблице, имея в активе девять очков. В текущем розыгрыше команда дважды обыгрывала соперников, а по три поединка проиграла и завершила с равным счетом. В прошедших пяти турах в двух матчах расписана «мировая» и допущен проигрыш, а в крайнем противостоянии верх взят над «Лидсом» (2:1).

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчах «Лестера» забили обе команды
  • «Кристал Пэлас» не проиграл в 11 из 15 последних матчах
  • «Лестер» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.68 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.44 2.00 1.91 1.57 2.55
Лига Ставок 2.85 1.39 1.93 1.81 1.54 2.38
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:05
Лестер выиграет этот матч
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