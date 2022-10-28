«Ливерпуль» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (29.10.2022)

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вчера, 18:36

Ставки букмекеров

«Ливерпуль», с большой разницей, идет фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.33, ничья в игре продается за 5.80, а победа «Лидса» за 8.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики сходятся во мнении, что команды покажут зрелищную, динамичную игру с большим количеством опасных атак и забитых мячей. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.35, а ТМ (2.5) по 3.05 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Ливерпуль» после сыгранных 13 туров занимает восьмую сточку в таблице, сумев набрать 16 очков. В текущем розыгрыше «красные» по четыре раза одержали победы и сыграли вничью, а трех матчах уступили. В последних пяти турах два поединка выиграно, в двух допущен проигрыш и в одном расписана «мировая». В крайнем противостоянии очки отданы главному аутсайдеру «Ноттингем Форест» (0:1).

«Лидс» к 14 туру подходит на 18 строчке, в зоне вылета, имея в активе девять очков. В нынешней кампании команда дважды обыгрывала соперников, трижды сыграла вничью и в шести поединках потерпела поражение. В последних пяти турах взято лишь одно очко, в поединке с «Астон Виллой» (0:0), остальные четыре матча проиграны. В крайнем противостоянии с «Фулхэмом» очков не добыто (2:3).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Ливерпуля» забили обе команды

«Лидс» не выиграл в восьми из 10 последних матчах

«Ливерпуль» не проиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (+1.5) «Лидса» с коэффициентом 1.96 в БК Лига Ставок.