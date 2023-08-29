«Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз на матч чемпионата Англии (2.09.2023)

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сегодня, 21:55

Ставки букмекеров

Букмекеры в предстоящем футбольном поединке отдают предпочтение однозначно «небесно-голубым» из Манчестера, а коэффициент на их победу составляет 1.18. На то, что «горожане» обыграют «дачников» с форой -1.5 гола за игру коэффициент составляет 1.49. Коэффициент 15.00 в букмекерской конторе Лига Ставок предлагается на победу «Фулхэма». Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 8.00.

Встречи данных команд на футбольном поле обычно отличаются высокой результативностью. Коэффициент на тотал больше 2.5 голов составляет 1.37. Низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.95.

Форма команд

По итогам прошлого сезона Премьер-лиги «Манчестер Сити» занял первое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «дачниками», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Ман Сити». 16 августа в финальном матче Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» после серии пенальти обыграл «севильцев». На своём поле с минимальным счётом в игре 1-го тура АПЛ «горожане» взяли верх над «сороками» из Ньюкасла. На прошлых выходных с разницей в один гол «небесно-голубые» на выезде выиграли у команды «Шеффилд Юнайтед».

В десятку лучших команд чемпионата Англии вошли «белые» по итогам сезона 2022/2023 Премьер-лиги. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Фулхэма» за последнее время. С минимальным счётом в матче 1-го тура нового сезона АПЛ «дачники» в гостях обыграли «Эвертон». В игре следующего тура со счётом 0:3 «белые» дома потерпели поражение от «пчёл» из Брентфорда. На прошлых выходных ничью раскатал «Фулхэм» с «канонирами» (2:2).

Информация для ставок

Четыре крайних очных матча завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Из пяти последних встреч в четырёх «Ман Сити» выиграл

За аналогичный период «Фулхэм» обыграл своих оппонентов в двух встречах.

Прогноз

Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на победу команды «Манчестер Сити» с форой -1.5 гола с коэффициентом 1.49. С разницей в пару голов «горожане» вполне могут обыграть в предстоящем матче своего оппонента. На своём поле «небесно-голубые» обязаны порадовать своих болельщиков обилием забитых голов.