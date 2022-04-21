«Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (23.04.2022)

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вчера, 22:45

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициенты с абсолютным перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Сити» с форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.9, рискнуть и остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 10, а поверить в гостевую команду и ее сенсационную победу можете за 25.

Тотал больше 3.5 мячей в этой встрече букмекеры оценивают по коэффициенту 1.95. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.77.

Форма команд

«Манчестер Сити» прервал свою безвыигрышную серию, которая длилась три матча. Коллектив принимал дома «Брайтон» и без единого шанса разгромил гостей со счетом (3:0). Победа позволила «горожанам» остаться на первом месте в турнирной таблице за шесть туров до конца чемпионата.

«Уотфорд» в апреле не выигрывал. Команда провела три поединка и проиграла их «Ливерпулю» (0:2), «Лидсу» (0:3) и «Брентфорду» (1:2). После 32 матчей клуб располагается в зоне вылета на 19 месте и отстает от идущего на 17 строчке «Эвертона» аж на семь пунктов.

Информация для ставок

«Сити» выиграл одну из четырех последних игр

У «Уотфорда» пять поражений в последних шести поединках

Четырнадцать минувших очных встреч завершились победой «Сити»

Пять из шести последних матчей «Уотфорда» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Сити» весь поединок будет создавать опасные моменты у ворот соперника и без проблем добудет необходимые три очка. Сделать ставку на уверенную победу «Манчестера Сити» с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9.