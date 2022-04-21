Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (23.04.2022)

вчера, 22:45
Сити-Уотфорд

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициенты с абсолютным перевесом в сторону хозяев поля. Взять победу «Сити» с форой (-2.5) можно по коэффициенту 1.9, рискнуть и остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 10, а поверить в гостевую команду и ее сенсационную победу можете за 25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.139.6027.53
Фонбет 1.11 8.50 26.00
Мелбет 1.14 10.00 27.00
1XBET 1.14 10.00 27.00
BetBoom 1.12 9.49 24.98

Тотал больше 3.5 мячей в этой встрече букмекеры оценивают по коэффициенту 1.95. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.77.

Форма команд

«Манчестер Сити» прервал свою безвыигрышную серию, которая длилась три матча. Коллектив принимал дома «Брайтон» и без единого шанса разгромил гостей со счетом (3:0). Победа позволила «горожанам» остаться на первом месте в турнирной таблице за шесть туров до конца чемпионата.

«Уотфорд» в апреле не выигрывал. Команда провела три поединка и проиграла их «Ливерпулю» (0:2), «Лидсу» (0:3) и «Брентфорду» (1:2). После 32 матчей клуб располагается в зоне вылета на 19 месте и отстает от идущего на 17 строчке «Эвертона» аж на семь пунктов.

Информация для ставок

  • «Сити» выиграл одну из четырех последних игр
  • У «Уотфорда» пять поражений в последних шести поединках
  • Четырнадцать минувших очных встреч завершились победой «Сити»
  • Пять из шести последних матчей «Уотфорда» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

«Сити» весь поединок будет создавать опасные моменты у ворот соперника и без проблем добудет необходимые три очка. Сделать ставку на уверенную победу «Манчестера Сити» с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.40 2.45 1.60
Мелбет 2.94 1.38
1XBET 2.94 1.38
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 23:44
Фаворит этого поединка предельно ясен, и осталось понять только то, с каким же счетом Манчестер победу оформит в этом поединке. Наверняка хозяева постараются сделать все, что бы не довести этот поединок до какой-то нервной концовки, и как можно скорее повести в счете в пару-тройку мячей. Вот собственно я и решил остановиться тут на варианте ставки: победа Ман.Сити с форой (-2) Как минимум в пару мячей хозяева наверняка победить в этой игре должны, и такая ставка уже как минимум не проиграет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 