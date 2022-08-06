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«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (07.08.2022)

сегодня, 21:23
Манчестер Юнайтед - Брайтон

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.69, ничья в игре котируется по 4.00, а победа «Брайтон» по 5.20 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.694.115.27
Лига Ставок 1.66 4.00 5.40

Аналитики ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.88, а ТМ (2.5) за 1.99.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» сезон 2021/2022 закончил на шестом месте, набрав 58 очков. За время летних сборов клуб провел шесть спаррингов, в которых одержал три победы, расписал две ничьи и однажды уступил. В крайнем противостоянии против «Райо Вальекано» победителя не выявлено (1:1).

«Брайтон» по итогам прошлого розыгрыша занял девятую строчку, с 51 очком в активе. В период предсезонной подготовки команда сыграла пять матчей. В трех случаях соперники были обыграны, а по разу расписана «мировая» и допущен проигрыш. В крайнем противостоянии верх взят над «Эспаньол» (5:1).

Информация для ставок

  • Девять из 15 последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились с более 2.5 голов
  • В 10 из 15 последних матчах «Брайтон» забил менее 2.5 голов
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание амбиции команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (+1.5) «Брайтон» с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.47 2.00 1.90 1.54 2.64
Лига Ставок 2.80 1.43 1.91 1.87 1.51 2.50
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