«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (07.08.2022)

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сегодня, 21:23

Ставки букмекеров

«Манчестер Юнайтед» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.69, ничья в игре котируется по 4.00, а победа «Брайтон» по 5.20 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.88, а ТМ (2.5) за 1.99.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» сезон 2021/2022 закончил на шестом месте, набрав 58 очков. За время летних сборов клуб провел шесть спаррингов, в которых одержал три победы, расписал две ничьи и однажды уступил. В крайнем противостоянии против «Райо Вальекано» победителя не выявлено (1:1).

«Брайтон» по итогам прошлого розыгрыша занял девятую строчку, с 51 очком в активе. В период предсезонной подготовки команда сыграла пять матчей. В трех случаях соперники были обыграны, а по разу расписана «мировая» и допущен проигрыш. В крайнем противостоянии верх взят над «Эспаньол» (5:1).

Информация для ставок

Девять из 15 последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились с более 2.5 голов

В 10 из 15 последних матчах «Брайтон» забил менее 2.5 голов

«Манчестер Юнайтед» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание амбиции команд, историю очных противостояний и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (+1.5) «Брайтон» с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.