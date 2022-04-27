«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (30.04.2022)

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сегодня, 02:00

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.63 на победу «мерсисайдцев» с форой (-1). В случае победы «Ньюкасла» залетит приятный коэффициент 7.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.88.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.66. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» побеждает раз за разом, радуя своих болельщиков. Коллектив не отягощен задачами на остаток сезона и может позволить себе играть в свое удовольствие. В минувших двух турах были повержены «Норвич» и «Кристал Пэлас» (3:0) и (1:0), а набранные шесть очков позволили закрепиться на девятой строчке в таблице.

«Ливерпуль» упорно борется за чемпионский титул и после 33 сыгранных поединков отстает от «Сити» всего на один балл. Несколько ней назад «мерсисайдцы» провели городское дерби с «Эвертоном» и без проблем победили (2:0), а чуть ранее приняли на своем поле принципиальнейшего соперника МЮ и безжалостно разгромили его со счетом (4:0).

Информация для ставок

«Ньюкасл» выиграл четыре матча кряду

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» насчитывает 10 игр (восемь побед и две ничьих)

Два из трех минувших очных поединка завершились вничью

Пять из шести последних встреч «Ливерпуля» закончились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Нас ждет поединок с преимуществом гостей. Команда демонстрирует футбол хорошего качества, борется за трофей, и терять очки в этом матче не намерена. Рекомендуем сделать ставку на победу «Ливерпуля» с форой (-1) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.63.