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«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (27.12.2021)

26 декабря 2021, 01:00

27 декабря в рамках 19-го тура Премьер-лиги Англии состоится поединок «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.48. Ничейный исход оценивается в 4.50, а победа хозяев в 6.80.

Дополнительная ставка на эту игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» в нынешнем сезоне идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба десять баллов. В последних встречах «Ньюкасл» выглядит не лучшим образом, «сороки» уступили «Манчестер Сити» 0:4, а также проиграли «Ливерпулю» 1:3 и «Лестеру» 0:4.

«Манчестер Юнайтед» идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 27 пунктов. В последних играх у «Юнайтед» все складывается просто замечательно — победы над «Норвичем» 1:0, «Кристал Пэлас» 1:0 и «Арсеналом» 3:2 принесли в копилку девять баллов из девяти возможных.

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» не проигрывает шесть игр кряду
  • «Ньюкасл Юнайтед» проиграл три матча кряду
  • «Манчестер Юнайтед» забил три мяча за последние три матча

Прогноз

По мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет меньше трех — коэффициент 1.83. «Манчестер Юнайтед» в последнее время мало забивает, но 1-2 от этих команд ожидать стоит. Возможно, «Манчестер Юнайтед» выиграет 2:1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.83 1.28 2.37 1.63 1.86 2.01
Мелбет 2.50 1.56
1XBET 2.11 1.81
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Gahi
Gahi
26 декабря 2021 в 03:47
Победа команды "Манчестер Юнайтед" в этом матче. Удачи
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