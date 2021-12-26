«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (27.12.2021)

27 декабря в рамках 19-го тура Премьер-лиги Англии состоится поединок «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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1 : 1
завершен
27 декабря 2021, 23:00
понедельник
Ставки букмекеров
Фаворит поединка — «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.48. Ничейный исход оценивается в 4.50, а победа хозяев в 6.80.
Дополнительная ставка на эту игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.78.
Форма команд
«Ньюкасл Юнайтед» в нынешнем сезоне идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба десять баллов. В последних встречах «Ньюкасл» выглядит не лучшим образом, «сороки» уступили «Манчестер Сити» 0:4, а также проиграли «Ливерпулю» 1:3 и «Лестеру» 0:4.
«Манчестер Юнайтед» идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 27 пунктов. В последних играх у «Юнайтед» все складывается просто замечательно — победы над «Норвичем» 1:0, «Кристал Пэлас» 1:0 и «Арсеналом» 3:2 принесли в копилку девять баллов из девяти возможных.
Информация для ставок
- «Манчестер Юнайтед» не проигрывает шесть игр кряду
- «Ньюкасл Юнайтед» проиграл три матча кряду
- «Манчестер Юнайтед» забил три мяча за последние три матча
Прогноз
По мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет меньше трех — коэффициент 1.83. «Манчестер Юнайтед» в последнее время мало забивает, но 1-2 от этих команд ожидать стоит. Возможно, «Манчестер Юнайтед» выиграет 2:1.