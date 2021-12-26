«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (27.12.2021)

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26 декабря 2021, 01:00

27 декабря в рамках 19-го тура Премьер-лиги Англии состоится поединок «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Манчестер Юнайтед». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.48. Ничейный исход оценивается в 4.50, а победа хозяев в 6.80.

Дополнительная ставка на эту игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» в нынешнем сезоне идет на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба десять баллов. В последних встречах «Ньюкасл» выглядит не лучшим образом, «сороки» уступили «Манчестер Сити» 0:4, а также проиграли «Ливерпулю» 1:3 и «Лестеру» 0:4.

«Манчестер Юнайтед» идет на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 27 пунктов. В последних играх у «Юнайтед» все складывается просто замечательно — победы над «Норвичем» 1:0, «Кристал Пэлас» 1:0 и «Арсеналом» 3:2 принесли в копилку девять баллов из девяти возможных.

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает шесть игр кряду

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл три матча кряду

«Манчестер Юнайтед» забил три мяча за последние три матча

Прогноз

По мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет меньше трех — коэффициент 1.83. «Манчестер Юнайтед» в последнее время мало забивает, но 1-2 от этих команд ожидать стоит. Возможно, «Манчестер Юнайтед» выиграет 2:1.