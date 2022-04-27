«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (30.04.2022)

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27 апреля 2022, 14:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, то станет понятно, что фаворита в данной встрече нет. Поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.2, в тоже время победа хозяев поля стоит 2.72, а успех гостей оценивается коэффициентом 2.8.

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.38, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Вулверхэмптон» проиграл два последних поединка с одинаковым счетом (0:1). На пути у команды были не самые сильные «Ньюкасл» и «Бернли». Поражения усложнили коллективу задачу попадания в еврокубки, но не лишили шансов, ведь отставание от заветной зоны составляет всего три очка.

«Брайтон» после 34 туров находится тремя строчками ниже и занимает 11 место, при этом разница мячей клуба отрицательная и составляет (31:42). В последних двух встречах добыть три очка не удалось, сначала было зафиксировано поражение (0:3) от «Сити», а затем ничья (2:2) с «Саутгемптоном».

Информация для ставок

«Вулверхэмптон» проиграл три из четырех последних встречи

У «Брайтона» лишь одно поражение в последних пяти играх

«Вулверхэмптон» выиграл два минувших очных поединка

Три из четырех последних матча с участием «Брайтона» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ожидает поединок без тотального преимущества одной из команд. На поле будет много борьбы и вполне возможно мало конструктива, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.