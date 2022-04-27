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«Вулверхэмптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (30.04.2022)

27 апреля 2022, 14:02
Брайтон

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, то станет понятно, что фаворита в данной встрече нет. Поверить в ничейный результат можно по коэффициенту 3.2, в тоже время победа хозяев поля стоит 2.72, а успех гостей оценивается коэффициентом 2.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.763.232.86
Фонбет 2.70 3.15 2.80

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.38, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Вулверхэмптон» проиграл два последних поединка с одинаковым счетом (0:1). На пути у команды были не самые сильные «Ньюкасл» и «Бернли». Поражения усложнили коллективу задачу попадания в еврокубки, но не лишили шансов, ведь отставание от заветной зоны составляет всего три очка.

«Брайтон» после 34 туров находится тремя строчками ниже и занимает 11 место, при этом разница мячей клуба отрицательная и составляет (31:42). В последних двух встречах добыть три очка не удалось, сначала было зафиксировано поражение (0:3) от «Сити», а затем ничья (2:2) с «Саутгемптоном».

Информация для ставок

  • «Вулверхэмптон» проиграл три из четырех последних встречи
  • У «Брайтона» лишь одно поражение в последних пяти играх
  • «Вулверхэмптон» выиграл два минувших очных поединка
  • Три из четырех последних матча с участием «Брайтона» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ожидает поединок без тотального преимущества одной из команд. На поле будет много борьбы и вполне возможно мало конструктива, поэтому предлагаем поставить на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.84 1.60 2.47 1.27 4.07
Фонбет 1.58 2.40
Все комментарии
shlomo
shlomo
27 апреля в 14:09
Игра на три результата
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