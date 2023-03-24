Англия – Украина. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (26.03.2023)

1679647006

сегодня, 11:36

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке хозяевам поля. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.27 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.26, а победа Украины принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 12.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.7. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Ставка на «обе забьют» составляет 2.2.

Форма команд

Сборная Англии добилась очень важной победы в первом туре над основным конкурентом Италией (2:1) и теперь может продлить свой успех с еще одной непростой сборной, тем самым единолично возглавив свою группу. Англичане играют на своем поле, а поэтому наверняка без раскачки станут угрожать воротам соперника и постараются забить быстрый гол. Последним матчем до Италии, стало поражение на чемпионате мира 2022 от Франции (1:2), которое вынудило коллектив покинуть турнир.

Сборная Украины пропускала первый тур и этот поединок только станет стартом в квалификации. Сложно сказать в каком состоянии находится команда, и это понимают букмекеры, давая на победу гостей заоблачные коэффициенты. Тем не менее, понятно, что любой результат кроме поражения будет для украинский футболистов большим достижением. Два последних матча сборной Украины завершились победой в товарищеском матче над Брентфорд 2 (2:0) и ничьей в Лиге Наций с Шотландией (0:0).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей Украины завершились исходом «обе забьют — нет»

Сборная Англии выиграла только четыре матча из десяти последних

Украина выиграла у Англии только один поединок из восьми последних

Четыре из пяти последних поединков между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч вряд ли будет богатым на голевые моменты, ведь обе команды в первую очередь держат в голове результат. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.