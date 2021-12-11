«Антверпен» — «Стандард». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.12.2021)

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сегодня, 14:50

18-й тур Высшей лиги Бельгии подарит нам увлекательное противостояние команд из середины и вершины турнирной таблицы — «Антверпен» примет «Стандард». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Антверпен» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 1.89. На победу гостей коэффициент составляет 4. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно с коэффициентом 1.77 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Стандард» идет только на 13-м месте в чемпионате, чтобы побороться за зону плей-офф, коллективу необходимо стабильно набирать очки. Тем не менее отставание от восьмого места составляет всего два пункта, поэтому шансы у команды определенно будут. Клуб также имеет не самую лучшую разницу мячей (18:29). В последних двух поединках в Высшей лиге Бельгии «Стандард» проиграл «Шарлеруа» (0:3) и «Генту» (1:3).

«Антверпен» одержал первую победу в Лиге Европы над «Олимпиакосом» (1:0), но она уже ничего не решала — клуб занял последнее место в группе. В чемпионате у команды дела идут куда успешнее — текущее второе место с 33 очками в активе. Сейчас «Антверпен» может сосредоточиться на выступлениях во внутреннем первенстве и даже побороться за чемпионство. В прошлой игре чемпионата команда обыграла на выезде «Беерсхот-Вилрийк» (1:0), а туром ранее оказалась сильнее «Остенде» (3:0).

Информация для ставок

Шесть из восьми последних матчей «Антверпена» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Стандард» выиграл только один из пяти последних матчей на выезде

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти поединков на поле «Антверпена» завершились ничейным результатом

Прогноз

Матч будет очень напряженным, ведь обеим командам сейчас важнее результат. Каждый из коллективов будет стараться допускать минимум ошибок и, вероятнее всего, игра будет закрытой. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет.