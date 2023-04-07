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«Анже» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (08.04.2023)

вчера, 13:42
Лилль

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.4. Ничейный результат котируется по 4.9, а победа «Анже» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.415.091.40
Pari 8.00 4.90 1.40

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.7. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.87.

Форма команд

«Анже» выглядит крайне безнадежно и с большой вероятностью покинет Лигу 1 по окончанию сезона. Команда занимает последнее место с 11 баллами и от ближайшего соперника отстает не целых десять пунктов. В игре с мотивированным «Лиллем», сложно представить, что хозяева смогут отобрать очки у соперника. В прошлом туре «Анже» добыл ничью на своем поле с «Ниццей» (1:1), а ранее уступил на выезде «Лансу» (0:3).

«Лилль» благодаря хорошим результатам в последних турах заслуженно поднялся на пятое место, набрав 52 балла. Ближайший конкурент «Монако» теперь находится на расстоянии пяти очков, а поэтому победа над аутсайдером Лиги 1 «Лиллю» очень нужна, иначе навязать борьбу за более высокие места вероятнее всего не выйдет. Два последних матча команды завершились победами над «Лорьяном» (3:1) и «Тулузой» (2:0).

Информация для ставок

  • «Анже» уступил в семи из десяти последних встречах при трех ничейных результатах
  • «Лилль» не проигрывает уже пять матчей подряд в чемпионате Франции
  • «Лилль» выиграл только пять матчей у «Анже» из десяти последних
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лилль» является фаворитом в этой встрече и настроен побеждать, хоть «Анже» попытается оказать отчаянное сопротивление. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.54 1.32 2.25 1.69 1.76 2.14
Pari 2.20 1.70
Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 16:24
Анже еще как-то старается перед своими болельщиками, но в поединке против "догов" элементарно не хватит класса. У гостей очередной шанс набрать три балла и приблизиться к зоне Лиги Чемпионов. В игре первого круга было все сложно, Лилль выиграл с минимальным счетом 1-0, но на данный момент "доги" заметно прибавила в нападении. В этот раз, если грамотно использовать моменты, никаких препятствий против такой обороны "черно-белых" возникнуть не должно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:18
Победа гостей и тб 2 Лиль обязан набрать 3 очка!
Гость
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