«Анже» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (08.04.2023)

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вчера, 13:42

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.4. Ничейный результат котируется по 4.9, а победа «Анже» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.7. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.87.

Форма команд

«Анже» выглядит крайне безнадежно и с большой вероятностью покинет Лигу 1 по окончанию сезона. Команда занимает последнее место с 11 баллами и от ближайшего соперника отстает не целых десять пунктов. В игре с мотивированным «Лиллем», сложно представить, что хозяева смогут отобрать очки у соперника. В прошлом туре «Анже» добыл ничью на своем поле с «Ниццей» (1:1), а ранее уступил на выезде «Лансу» (0:3).

«Лилль» благодаря хорошим результатам в последних турах заслуженно поднялся на пятое место, набрав 52 балла. Ближайший конкурент «Монако» теперь находится на расстоянии пяти очков, а поэтому победа над аутсайдером Лиги 1 «Лиллю» очень нужна, иначе навязать борьбу за более высокие места вероятнее всего не выйдет. Два последних матча команды завершились победами над «Лорьяном» (3:1) и «Тулузой» (2:0).

Информация для ставок

«Анже» уступил в семи из десяти последних встречах при трех ничейных результатах

«Лилль» не проигрывает уже пять матчей подряд в чемпионате Франции

«Лилль» выиграл только пять матчей у «Анже» из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лилль» является фаворитом в этой встрече и настроен побеждать, хоть «Анже» попытается оказать отчаянное сопротивление. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4.