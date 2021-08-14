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«Анже» — «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 (15.08.2021)

вчера, 20:48

Во втором туре чемпионата Франции «Анже» примет «Лион».

Франция. Лига 1 2021/2022
Анже
Лион
3 : 0
завершен
сегодня, 14:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.443.771.88
Фонбет Live! 1.02 20.00 100.00
Мелбет 4.90 3.80 1.77
1XBET 4.18 3.66 1.98
BetBoom 4.31 3.73 1.82

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет отдают предпочтение гостям предстоящей встречи. Ставки на победу «Лиона» можно сыграть по коэффициенту 1.86, вероятность ничьи оценивается в 3.76, а победа «Анже» идет по котировке 4.52.

Согласно линии, которую выставил букмекер, в матче ожидается минимум три забитых гола. Исход ТБ(2,5) идет по коэффициенту 1.81, ТМ(2,5) – 2.11.

Форма команд

В стартовом туре чемпионата Франции футболисты «Анже» отправились в гости к «Страсбуру». Несмотря на статус аутсайдера этого противостояния, команде удалось оформить победу благодаря двум забитым голам (2:0).
Минувшим летом футбольный клуб «Анже» был в сложной финансовой ситуации, ходили слухи о возможном банкротстве. Но эти проблемы «черно-белым» удалось решить.

«Лион», который хочет подписать одного из самых ярких игроков РПЛ, не может занести себе в актив старт нового розыгрыша французской Лиги 1. В первой игре сезона «ткачи» принимали на своем поле «Брест», где хозяева считались очевидным фаворитом. Но этот статус помешал команде взять три очка – ничья 1:1.

Прошлый созыв в чемпионате Франции «Лион» закончил неудачно. В последнем туре первенства «ткачи» уступили дома «Ницце» (2:3) и лишились возможности занять третье место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Информация для ставок

• «Лион» остается непобежденным в 17 последних гостевых матчах Лиги 1
• «Лион» побеждал в 8 из 10 предыдущих матчей против «Анже»
• В 3 прошлых гостевых поединках «Лиона» в Лиге 1 прошла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.81 1.65 2.37
Мелбет 2.26 1.72
1XBET 2.05 1.86
BetBoom 3.23 1.35 2.07 1.77 1.62 2.32
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STVA 1
STVA 1
вчера в 20:53
Лион должен побеждать!Но Франция стартовала с сюрпризов
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