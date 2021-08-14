«Анже» — «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 (15.08.2021)

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вчера, 20:48

Во втором туре чемпионата Франции «Анже» примет «Лион».

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет отдают предпочтение гостям предстоящей встречи. Ставки на победу «Лиона» можно сыграть по коэффициенту 1.86, вероятность ничьи оценивается в 3.76, а победа «Анже» идет по котировке 4.52.

Согласно линии, которую выставил букмекер, в матче ожидается минимум три забитых гола. Исход ТБ (2,5) идет по коэффициенту 1.81, ТМ(2,5) – 2.11.

Форма команд

В стартовом туре чемпионата Франции футболисты «Анже» отправились в гости к «Страсбуру». Несмотря на статус аутсайдера этого противостояния, команде удалось оформить победу благодаря двум забитым голам (2:0).

Минувшим летом футбольный клуб «Анже» был в сложной финансовой ситуации, ходили слухи о возможном банкротстве. Но эти проблемы «черно-белым» удалось решить.

«Лион», который хочет подписать одного из самых ярких игроков РПЛ , не может занести себе в актив старт нового розыгрыша французской Лиги 1. В первой игре сезона «ткачи» принимали на своем поле «Брест», где хозяева считались очевидным фаворитом. Но этот статус помешал команде взять три очка – ничья 1:1.

Прошлый созыв в чемпионате Франции «Лион» закончил неудачно. В последнем туре первенства «ткачи» уступили дома «Ницце» (2:3) и лишились возможности занять третье место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Информация для ставок

• «Лион» остается непобежденным в 17 последних гостевых матчах Лиги 1

• «Лион» побеждал в 8 из 10 предыдущих матчей против «Анже»

• В 3 прошлых гостевых поединках «Лиона» в Лиге 1 прошла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.