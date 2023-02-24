«Анже» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (25.02.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лиона» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.77 Ничейный результат котируется по 3.9, а победа «Анже» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.9.
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завтра, 19:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.88 Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.
Форма команд
«Анже» имеет большие проблемы с результатами в чемпионате и закономерно находится на последнем месте в турнирной таблице Лиги 1. Команда набрала всего 10 очков и если хочет еще побороться за выживание в главном чемпионате Франции обязана отыгрывать отставание в восемь пунктов. Два последних матча «Анже» завершились поражением «Страсбуру» (1:2) и ничьей с «Осером» (1:1).
«Лион» все еще не способен набирать очки стабильно и на постоянной основе. Это не дает команде подняться выше текущего девятого места с 35 очками в активе. Коллектив отстает от ближайшего конкурента на три балла, поэтому выездной матч с аутсайдером может стать хорошим шансом их забрать. В прошлом туре «Лион» неожиданно проиграл «Осеру» (1:2), а ранее оказался сильнее «Ланса» (2:1).
Информация для ставок
- «Анже» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- «Лион» уступил только в двух поединках из десяти за последнее время
- «Анже» уступил в четырех из пяти последних встречах «Лиону»
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Лион» является фаворитом в этой встрече и настроен побеждать, хоть «Аяччо» попытается оказать отчаянное сопротивление. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.