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«Анже» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (25.02.2023)

сегодня, 19:46
Лион

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лиона» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.77 Ничейный результат котируется по 3.9, а победа «Анже» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.103.991.73
Лига Ставок 4.70 3.85 1.77
1XBET 4.90 4.00 1.78

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.88 Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.85.

Форма команд

«Анже» имеет большие проблемы с результатами в чемпионате и закономерно находится на последнем месте в турнирной таблице Лиги 1. Команда набрала всего 10 очков и если хочет еще побороться за выживание в главном чемпионате Франции обязана отыгрывать отставание в восемь пунктов. Два последних матча «Анже» завершились поражением «Страсбуру» (1:2) и ничьей с «Осером» (1:1).

«Лион» все еще не способен набирать очки стабильно и на постоянной основе. Это не дает команде подняться выше текущего девятого места с 35 очками в активе. Коллектив отстает от ближайшего конкурента на три балла, поэтому выездной матч с аутсайдером может стать хорошим шансом их забрать. В прошлом туре «Лион» неожиданно проиграл «Осеру» (1:2), а ранее оказался сильнее «Ланса» (2:1).

Информация для ставок

  • «Анже» не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
  • «Лион» уступил только в двух поединках из десяти за последнее время
  • «Анже» уступил в четырех из пяти последних встречах «Лиону»
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лион» является фаворитом в этой встрече и настроен побеждать, хоть «Аяччо» попытается оказать отчаянное сопротивление. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.45 1.99 1.92 1.56 2.57
Лига Ставок 2.85 1.41 1.93 1.84 1.53 2.46
1XBET 2.00 1.94
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