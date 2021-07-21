«Арда» — «Хапоэль». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (22.07.2021)

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вчера, 23:27

Во втором квалификационном раунде третьего по силе европейского клубного турнира встретятся «Арда» и «Хапоэль». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явным фаворитом у букмекера являются гости. Поставить на победу «Хапоэля» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8. В случае победы хозяев зайдет коэффициент 4.43. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.84 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Арда» готовилась к квалификации еврокубка, проводя товарищеские игры, среди которых были встречи с софийским ЦСКА (1:0). Также команда смогла обыграть «Берое» (2:0). В этом поединке «Арда» не является фаворитом, но постарается навязать свой футбол и порадовать свою публику.

«Хапоэль» готов к матчам квалификации Лиги конференций. Помогли команде в этом товарищеские матчи. В крайних встречах команда обыграла «Гурник» из Забже (3:0), а также «Ашдод» (2:1). На выезде коллективу будет тяжело, но футболисты готовы показывать свои наилучшие качества.

Информация для ставок

«Арда» проиграла один раз в последних пяти поединках

Последние пять матчей «Хапоэля» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Арда» забивает в шести играх подряд

Результативная серия «Хапоэля» составляет 10 встреч

Прогноз

Гостевая команда более квалифицированная, она будет контролировать ход поединка и владеть преимуществом. Созданных опасных моментов должно хватить для достижения положительного результата, поэтому рекомендуем сделать ставку на победу «Хапоэля» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.8.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Альтаха» в матче чемпионата Австрии с ЛАСКом.