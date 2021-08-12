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«Арминия» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (14.08.2021)

вчера, 23:17

В матче первого тура чемпионата Германии «Арминия» на своем поле примет «Фрайбург». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.983.322.60
Лига Ставок 2.80 3.35 2.60
Фонбет 2.95 3.30 2.45
Мелбет 3.07 3.32 2.57
1XBET 3.07 3.32 2.57
BetBoom 2.93 3.28 2.59

Ставки букмекеров

«Фрайбург» считается минимальным фаворитом в данной встрече, поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6. Поставить на успех «Арминии» можно за 2.9. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.4.

Линия БК Мелбет дает коэффициент 1.99 на то, что в матче будет забито больше 2,5 голов. ТМ 2.5 идет за 1.82.

Форма команд

«Арминия», как и «Фрайбург», сыграла только по одному официальному матчу в Кубке страны, поэтому о готовности команды к чемпионату рассуждать довольно сложно. Тем не менее коллектив провел хороший предсезонный сбор, где сыграл четыре контрольных поединка, которые позволили тренерскому штабу сделать выводы об определенных исполнителях. В матче Кубка Германии «Арминия» крупно обыграла «Байройт» (6:3), а ранее команда сыграла товарищеский матч с «Твенте» (1:1).

«Фрайбург» не так часто побеждает в последних матчах, что существенно беспокоит болельщиков и руководство. Команда имеет хороший шанс стартовать в Бундеслиге с победы, если уделит большое внимание защите и постарается максимально использовать свои моменты у ворот соперника. Матч с «Арминией» будет боевой и интересный для любого поклонника Бундеслиги. В матче Кубка Германии «Фрайбург» минимально обыграл «Вюрцбургер Кикерс» (1:0), а ранее команда в товарищеском матче обыграла «Страсбур» (2:1).

Информация для ставок

  • Шесть из десяти последних матчей «Арминии» закончились исходом «обе забьют — нет»
  • «Фрайбург» проиграл только один матч на выезде из пяти последних встреч (включая товарищеские поединки)
  • «Арминия» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Фрайбургом» на своем поле
  • Семь из десяти последних матчей между коллективами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды захотят стартовать в Бундеслиге, набрав очки в первом туре. Предполагаем, что коллективы смогут обменяться в этом матче голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе по коэффициенту 1.74.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Маастрихта» в матче с «Де Графсхапом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.52 1.85 2.07 1.48 2.85
Лига Ставок 2.85 1.42 1.91 1.86 1.53 2.47
Мелбет 1.88 2.07
1XBET 1.88 2.07
BetBoom 2.64 1.51 1.83 2.03 1.48 2.77
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:49
Хозяева не проиграют
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