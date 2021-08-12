«Арминия» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (14.08.2021)

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вчера, 23:17

В матче первого тура чемпионата Германии «Арминия» на своем поле примет «Фрайбург». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

«Фрайбург» считается минимальным фаворитом в данной встрече, поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.6. Поставить на успех «Арминии» можно за 2.9. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.4.

Линия БК Мелбет дает коэффициент 1.99 на то, что в матче будет забито больше 2,5 голов. ТМ 2.5 идет за 1.82.

Форма команд

«Арминия», как и «Фрайбург», сыграла только по одному официальному матчу в Кубке страны, поэтому о готовности команды к чемпионату рассуждать довольно сложно. Тем не менее коллектив провел хороший предсезонный сбор, где сыграл четыре контрольных поединка, которые позволили тренерскому штабу сделать выводы об определенных исполнителях. В матче Кубка Германии «Арминия» крупно обыграла «Байройт» (6:3), а ранее команда сыграла товарищеский матч с «Твенте» (1:1).

«Фрайбург» не так часто побеждает в последних матчах, что существенно беспокоит болельщиков и руководство. Команда имеет хороший шанс стартовать в Бундеслиге с победы, если уделит большое внимание защите и постарается максимально использовать свои моменты у ворот соперника. Матч с «Арминией» будет боевой и интересный для любого поклонника Бундеслиги. В матче Кубка Германии «Фрайбург» минимально обыграл «Вюрцбургер Кикерс» (1:0), а ранее команда в товарищеском матче обыграла «Страсбур» (2:1).

Информация для ставок

Шесть из десяти последних матчей «Арминии» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Фрайбург» проиграл только один матч на выезде из пяти последних встреч (включая товарищеские поединки)

«Арминия» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Фрайбургом» на своем поле

Семь из десяти последних матчей между коллективами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды захотят стартовать в Бундеслиге, набрав очки в первом туре. Предполагаем, что коллективы смогут обменяться в этом матче голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе по коэффициенту 1.74.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Маастрихта» в матче с «Де Графсхапом».