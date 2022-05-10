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«Арминия» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (14.05.2022)

вчера, 18:08
РБ Лейпциг

Ставки букмекеров

«РБ Лейпциг» считается большим фаворитом в данной встрече, и поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.25. Поставить на успех «Арминии» можно по 10.5. Ничейный исход возможен по коэффициенту 6.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
10.976.251.26
Фонбет 10.00 6.10 1.27
Мелбет 11.00 6.75 1.28
1XBET 11.00 6.75 1.28
BetBoom 11.06 6.33 1.27

Линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 2 на то, что в матче будет забито больше 3.5 голов, а на ТМ 3.5 можно поставить по 1.8.

Форма команд

«Арминия» перед заключительным туром Бундеслиги оказалась в сложной ситуации и нуждается в победе в нынешнем поединке. Коллектив идет на предпоследнем месте с набранными 27 очками и отстает от «Герты» на три пункта. Чтобы остаться в Бундеслиге команда должна обыгрывать «РБ Лейпциг» и надеяться на поражение «Штутгарта». В прошлом туре «Арминия» уступила «Бохуму» (1:2), а ранее сыграла вничью с «Гертой» (1:1).

«РБ Лейпциг» идет на четвертой позиции с 57 баллами и выше своего места подняться уже не сможет. Клуб опережает «Фрайбург» на два балла и чтобы сохранить свою позицию, ему желательно побеждать или как минимум не проиграть. Матч с «Арминией» будет напряженным и интересным, ведь обе команды еще не завершили свои задачи на сезон. В прошлой игре «РБ Лейпциг» крупно обыграл «Аугсбург» (4:0), а ранее уступил в ответном матче Лиги Европы «Рейнджерс» (1:3).

Информация для ставок

  • «Арминия» не выигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах
  • «РБ Лейпциг» одержал восемь побед в последних десяти матчах на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «РБ Лейпциг» выиграл три из пяти матчей с «Арминией» за последнее время

Прогноз

«РБ Лейпциг» не может допустить поражения в предстоящей встрече, ведь поставит под угрозу свое участие в Лиге Чемпионов. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5), которые являются фаворитами, в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.41 2.35 1.62
Мелбет 2.94 1.38
1XBET 2.94 1.38
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:25
Победа команды гостей с форой (-1) в этом матче.
izrafel
izrafel
вчера в 18:37
Гости не про грают этот матч
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