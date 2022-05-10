«Арминия» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (14.05.2022)

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вчера, 18:08

Ставки букмекеров

«РБ Лейпциг» считается большим фаворитом в данной встрече, и поставить на победу команды можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.25. Поставить на успех «Арминии» можно по 10.5. Ничейный исход возможен по коэффициенту 6.1.

Линия букмекерской конторы Фонбет дает коэффициент 2 на то, что в матче будет забито больше 3.5 голов, а на ТМ 3.5 можно поставить по 1.8.

Форма команд

«Арминия» перед заключительным туром Бундеслиги оказалась в сложной ситуации и нуждается в победе в нынешнем поединке. Коллектив идет на предпоследнем месте с набранными 27 очками и отстает от «Герты» на три пункта. Чтобы остаться в Бундеслиге команда должна обыгрывать «РБ Лейпциг» и надеяться на поражение «Штутгарта». В прошлом туре «Арминия» уступила «Бохуму» (1:2), а ранее сыграла вничью с «Гертой» (1:1).

«РБ Лейпциг» идет на четвертой позиции с 57 баллами и выше своего места подняться уже не сможет. Клуб опережает «Фрайбург» на два балла и чтобы сохранить свою позицию, ему желательно побеждать или как минимум не проиграть. Матч с «Арминией» будет напряженным и интересным, ведь обе команды еще не завершили свои задачи на сезон. В прошлой игре «РБ Лейпциг» крупно обыграл «Аугсбург» (4:0), а ранее уступил в ответном матче Лиги Европы «Рейнджерс» (1:3).

Информация для ставок

«Арминия» не выигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

«РБ Лейпциг» одержал восемь побед в последних десяти матчах на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«РБ Лейпциг» выиграл три из пяти матчей с «Арминией» за последнее время

Прогноз

«РБ Лейпциг» не может допустить поражения в предстоящей встрече, ведь поставит под угрозу свое участие в Лиге Чемпионов. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5), которые являются фаворитами, в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.