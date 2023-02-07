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«Арсенал» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (11.02.2023)

сегодня, 13:22
Арсенал

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Брентфорда» оценивается по 7.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.425.068.09
1XBET 1.44 5.05 8.20

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Арсенал» неожиданно потерял очки в прошлом туре, но его прямой конкурент также проиграл свой поединок, поэтому команда продолжает уверенно лидировать в АПЛ. На данный момент канониры имеют в своем активе 50 очков и на пять пунктов опережают «Манчестер Сити», при этом имея одну игру в запасе. В прошлой игре «Арсенал» уступил на выезде «Эвертону» (0:1), а ранее проиграл «горожанам» в кубке ФА (0:1).

«Брентфорд» показывает один из лучших результатов в АПЛ за последние пять туров и набрал 13 очков. Команда имеет в своем активе 33 балла и занимает седьмое место, отставая от «Брайтона» всего на один пункт. В предстоящей встрече гостям очень сложно будет сохранить свою беспроигрышную серию, но даже ничья станет для них достижением. Два последних матча «Брентфорда» завершились крупной победой над «Саутгемптоном» (3:0) и ничьей с «Лидсом» (0:0).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Арсенала» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Брентфорд» проиграл три из десяти последних выездных матчей во всех турнирах
  • «Арсенал» выиграл три из пяти последних поединков с «Брентфордом» при двух поражениях
  • Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» находится в идеальной форме и поражение в последнем туре вряд ли повлияет на «канониров». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.49 1.34 2.21 1.74 1.72 2.23
1XBET 2.21 1.78
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