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«Арсенал» Саранди — «Институто». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (18.07.2022)

сегодня, 11:22
Арсенал Саранди

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом «Институто» и предлагают на его победу коэффициент 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха хозяев выигрыш можно будет умножить по коэффициенту 3.05. Сделать ставку на ничейный результат можно за 2.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.162.932.66

Тотал больше 2 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.12, в то время как низовой исход оценивается по 1.72. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Арсенал» Саранди давно не побеждал в чемпионате и это мешает команде покинуть последнее место в таблице Суперлиги Аргентины. Коллектив набрал всего 18 баллов и на один пункт отстает от ближайшего соперника. В предстоящей встрече с «Институто» хозяевам очень нужна победа, чтобы вернуть себе уверенность в своих силах. Два последних матча «Арсенала Саранди» завершились ничьей с «Банфилдом» (0:0) и поражением от «Дефенса и Хустисия» (1:2).

«Институто» также не радует своих болельщиков и располагается на низком 23 месте с 26 баллами в активе. Команда выиграла лишь один поединок из пяти последних, но в игре с главным аутсайдером гости постараются добиться редкой победы и отыграть пару строчек в турнирной таблице. В прошлом туре «Институто» уступил на своем поле «Тигре» (0:1), а ранее разошелся миром с «Архентинос Хуниорс» (0:0).

Информация для ставок

  • «Арсенал Саранди» не может выиграть уже пять матчей подряд в Суперлиге Аргентины
  • «Институто» проиграл шесть из семи последних матчей на выезде
  • «Арсенал» Саранди проиграл два последних матчей «Институто»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто обмениваются забитыми мячами в личных встречах и в этот раз существует большая вероятность такого исхода. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.74 2.15 1.42 2.93
Все комментарии
hаrut
hаrut
сегодня в 11:35
Если рассматривать статистику очных противостояний, то можно остановиться на варианте ОЗ.
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