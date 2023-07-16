«Арсенал» Саранди — «Институто». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (18.07.2022)

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сегодня, 11:22

Ставки букмекеров

Букмекеры считают фаворитом «Институто» и предлагают на его победу коэффициент 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха хозяев выигрыш можно будет умножить по коэффициенту 3.05. Сделать ставку на ничейный результат можно за 2.9.

Тотал больше 2 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.12, в то время как низовой исход оценивается по 1.72. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Арсенал» Саранди давно не побеждал в чемпионате и это мешает команде покинуть последнее место в таблице Суперлиги Аргентины. Коллектив набрал всего 18 баллов и на один пункт отстает от ближайшего соперника. В предстоящей встрече с «Институто» хозяевам очень нужна победа, чтобы вернуть себе уверенность в своих силах. Два последних матча «Арсенала Саранди» завершились ничьей с «Банфилдом» (0:0) и поражением от «Дефенса и Хустисия» (1:2).

«Институто» также не радует своих болельщиков и располагается на низком 23 месте с 26 баллами в активе. Команда выиграла лишь один поединок из пяти последних, но в игре с главным аутсайдером гости постараются добиться редкой победы и отыграть пару строчек в турнирной таблице. В прошлом туре «Институто» уступил на своем поле «Тигре» (0:1), а ранее разошелся миром с «Архентинос Хуниорс» (0:0).

Информация для ставок

«Арсенал Саранди» не может выиграть уже пять матчей подряд в Суперлиге Аргентины

«Институто» проиграл шесть из семи последних матчей на выезде

«Арсенал» Саранди проиграл два последних матчей «Институто»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто обмениваются забитыми мячами в личных встречах и в этот раз существует большая вероятность такого исхода. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.