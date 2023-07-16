«Арсенал» Саранди — «Институто». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (18.07.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают фаворитом «Институто» и предлагают на его победу коэффициент 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае успеха хозяев выигрыш можно будет умножить по коэффициенту 3.05. Сделать ставку на ничейный результат можно за 2.9.
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18 июля 2023, 00:00
вторник
Тотал больше 2 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.12, в то время как низовой исход оценивается по 1.72. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.25.
Форма команд
«Арсенал» Саранди давно не побеждал в чемпионате и это мешает команде покинуть последнее место в таблице Суперлиги Аргентины. Коллектив набрал всего 18 баллов и на один пункт отстает от ближайшего соперника. В предстоящей встрече с «Институто» хозяевам очень нужна победа, чтобы вернуть себе уверенность в своих силах. Два последних матча «Арсенала Саранди» завершились ничьей с «Банфилдом» (0:0) и поражением от «Дефенса и Хустисия» (1:2).
«Институто» также не радует своих болельщиков и располагается на низком 23 месте с 26 баллами в активе. Команда выиграла лишь один поединок из пяти последних, но в игре с главным аутсайдером гости постараются добиться редкой победы и отыграть пару строчек в турнирной таблице. В прошлом туре «Институто» уступил на своем поле «Тигре» (0:1), а ранее разошелся миром с «Архентинос Хуниорс» (0:0).
Информация для ставок
- «Арсенал Саранди» не может выиграть уже пять матчей подряд в Суперлиге Аргентины
- «Институто» проиграл шесть из семи последних матчей на выезде
- «Арсенал» Саранди проиграл два последних матчей «Институто»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды часто обмениваются забитыми мячами в личных встречах и в этот раз существует большая вероятность такого исхода. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.