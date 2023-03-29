«Арсенал» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (01.04.2023)

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сегодня, 16:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.28. Победа «Лидса» оценивается по 10.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.98. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ и понемногу приближается к долгожданному чемпионству. Тем не менее, впереди еще много работы, ведь «канониры» опережают «Манчестер Сити» на восемь очков, но имеют на одну сыгранную игру больше. В поединке с «Лидсом» на своем стадионе болельщики ждут от команды только победы. Два последних поединка «Арсенала» завершились крупной победой над «Кристал Пэлас» (4:1), и поражением по пенальти от «Спортинга» (1:2) в Лиге Европы.

«Лидс» старается периодически набирать очки в матчах, где это возможно. На данный момент коллектив занимает 14 место с 26 баллами и только на два балла опережает зону вылета. В выездном матче с мотивированным лидером АПЛ вряд ли гостям стоит рассчитывать на набранные баллы, но побороться за них определенно следует. В прошлом туре «Лидс» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (4:2), а ранее сыграл вничью с «Брайтоом» (2:2).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Лидса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Арсенал» выиграл шесть подряд последних матчей в чемпионате Англии

«Арсенал» выиграл восемь из десяти поединков с «Лидсом» за последнее время

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Арсенал» находится в отличной форме и обязан обыгрывать на своем поле соперника из нижней части турнирной таблицы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.