Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Арсенал» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (01.04.2023)

сегодня, 16:25
Арсенал

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.28. Победа «Лидса» оценивается по 10.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.295.9810.98
Лига Ставок 1.32 5.80 9.00

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.98. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ и понемногу приближается к долгожданному чемпионству. Тем не менее, впереди еще много работы, ведь «канониры» опережают «Манчестер Сити» на восемь очков, но имеют на одну сыгранную игру больше. В поединке с «Лидсом» на своем стадионе болельщики ждут от команды только победы. Два последних поединка «Арсенала» завершились крупной победой над «Кристал Пэлас» (4:1), и поражением по пенальти от «Спортинга» (1:2) в Лиге Европы.

«Лидс» старается периодически набирать очки в матчах, где это возможно. На данный момент коллектив занимает 14 место с 26 баллами и только на два балла опережает зону вылета. В выездном матче с мотивированным лидером АПЛ вряд ли гостям стоит рассчитывать на набранные баллы, но побороться за них определенно следует. В прошлом туре «Лидс» обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (4:2), а ранее сыграл вничью с «Брайтоом» (2:2).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей «Лидса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Арсенал» выиграл шесть подряд последних матчей в чемпионате Англии
  • «Арсенал» выиграл восемь из десяти поединков с «Лидсом» за последнее время
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Арсенал» находится в отличной форме и обязан обыгрывать на своем поле соперника из нижней части турнирной таблицы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.37 1.24 2.56 1.56 2.01 1.88
Лига Ставок 2.47 1.53 1.95 1.82
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:05
Вряд ли кто-то поспорит со мной, что "канониры" - фавориты данного поединка и обязаны побеждать. Нельзя допускать осечек и подпускать к себе Манчестер Сити. Ну а Лидс, несмотря на победу над Вулверхэмптоном в предыдущем туре, это всё ещё команда, чей максимум - бороться за выживание в АПЛ. Думаю, на классе лондонцы возьмут верх над соперником. При этом ставку П1 заиграю в совокупности с ТБ 1,5 , так как минимум два забитых мяча в этом поединке я жду. В четырёх из пяти последних личных встреч такой прогноз в матчах Арсенала и Лидса приносил плюс: 2-1, 4-1, 2-0, 4-2.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 