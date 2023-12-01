«Арсенал» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч АПЛ (02.12.2023)

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сегодня, 10:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «волков» оценивается по 11, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«Арсенал» после прошлого тура единолично возглавил АПЛ и имеет в своем активе 30 баллов. «Канониры» опережают ближайшего соперника всего на один балл, поэтому следующие поединки будут для них очень важны, чтобы закрепиться на первом месте в турнирной таблице. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Арсенал» на своем поле разгромил «Ланс» (6:0), а ранее минимально одолел «Брентфорд» в АПЛ (1:0).

«Вулверхэмптон» находится в середине турнирной таблицы АПЛ и вряд ли сможет побороться за высокие места по итогам сезона. На данный момент «волки» идут на 12 месте с 15 баллами и отстает от ближайших конкурентов всего на один пункт. Даже ничья стала бы для гостей хорошим результатом. В прошлом туре «Вулверхэмптон» проиграл на выезде «Фулхэму» (2:3), а ранее переиграл на своем поле «Тоттенхэм» (2:1).

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Вулверхэмптон» одержал лишь одну выездную победу из шести последних встреч

«Арсенал» выиграл четыре последние встречи у «Вулверхэмптона»

Прогноз

Предстоящий матч очень важен для хозяев и статистика личных встреч также на их стороне. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.