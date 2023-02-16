«Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (18.02.2023)

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сегодня, 09:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Астон Виллы» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Астон Вилла» является типичным середняком АПЛ и старается набирать очки в матчах, где имеет хорошие шансы за них зацепиться. Перед стартом очередного тура команда располагается на 11 месте с 28 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. В прошлой игре «Астон Вилла» уступила на выезде «Манчестер Сити» (1:3), а ранее проиграла уже на своем стадионе «Лестеру» в результативной встрече (2:4).

Можно с уверенностью говорить, что у «Арсенала» начался спад в результатах, ведь команда не выигрывает уже несколько матчей подряд. Команда находится уже на втором месте с 51 баллом, уступая команде Гвардиолы по дополнительным показателям, но при этом сыграв на одну игру меньше. В прошлой встрече «Арсенал» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» (1:3), а ранее не смог переиграть «Брентфорд» (1:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Астон Виллы» завершились исходом «обе забьют»

«Арсенал» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Астон Вилла» проиграла три последних матча «канонирам»

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Арсенал» находится не в лучших кондициях, поэтому обыграть «Астон Виллу» на ее стадионе будет очень сложно. Предлагаем рискнуть и сделать ставу на ничью по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.