«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (15.04.2023)

1681411246

вчера, 21:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ньюкасл Юнайтед». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.07. Победа «Астон Виллы» оценивается по 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Астон Вилла» демонстрирует отличные результаты и смогла набрать 13 очков в пяти последних турах АПЛ . Это подняло команду уже на шестое место с 47 баллами, но отставание от ближайшего соперника составляет целых шесть пунктов. В матче с «сороками» болельщики хозяев рассчитывают на очки, а возможно и продление победной серии в чемпионате. Два последних матча Астон Виллы завершились победами над «Ноттингем Форест» (2:0) и «Лестером» (2:1).

«Ньюкасл Юнайтед» вновь регулярно набирает очки и имеет победную серию из пяти матчей подряд в АПЛ . «Сороки» очень рассчитывают попасть в Лигу Чемпионов по итогам сезона, а возможно и завоевать бронзовые медали, ведь сейчас они идут на третьем месте с 56 баллами, опережая «Манчестер Юнайтед» только по дополнительным показателям. В прошлом туре «Ньюкасл» обыграл на выезде «Брентфорд» (2:1), а ранее разгромил «Вест Хэм» (5:1).

Информация для ставок

«Астон Вилла» не проигрывает уже семь матчей подряд в АПЛ

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл пять последних матчей в чемпионате с общим счетом (13:4)

«Астон Вилла» проиграла два последних матча «сорокам»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень мало забивают в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз они также не порадуют болельщиков забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.