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«Аталанта» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии A (13.12.2020)

сегодня, 00:06

В одиннадцатом туре чемпионата Италии сыграют «Аталанта» и «Фиорентина». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 13 декабря 2020 года в Бергамо.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.714.234.86
BetCity 1.70 4.20 4.80
Fonbet 1.72 4.00 4.50
Мелбет 1.73 4.38 4.78
Лига ставок 1.67 4.20 4.70

Ставки букмекеров

Симпатии аналитиков букмекерской конторы Фонбет в этом противостоянии на стороне хозяев поля. Сделать ставку в пользу победы «Аталанты» можно с коэффициентом 1.74. Шансы «Фиорентины» одержать гостевую победу оцениваются в 4.68, а ничья идет за 4.42.

Согласно выставленным котировкам, от команд стоит ожидать результативной игры. За исход с условием ТБ(2,5) предложен коэффициент 1.53, ТМ(2,5) – 2.50. С какими успехами соперники подходят к очной встрече, рассмотрим дальше.

Форма команд

Прошлый тур чемпионата Италии «Аталанта» пропустила. Матч команды против «Удинезе» был отменен из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе соперника. Сыграв девять матчей в Серии A, бергамаски набрали 14 очков, которые располагают их за пределами топ-6 (девятое место).

В последнем матче чемпионата «Аталанта» уступила на своем поле «Вероне» (2:0). 9 декабря подопечные Джан Пьеро Гасперини победили в гостях «Аякс» (1:0) и прошли в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Для «Фиорентины» этот сезон складывается очень сложно. Сейчас команда из Флоренции занимает 17-е место в турнирной таблице, находясь в трех очках от зоны вылета. Серия без побед «фиалок» длится уже пять туров кряду. В прошлом матче «Фиорентина» не смогла обыграть дома «Дженоа» (1:1).

Информация для ставок

  • В шести прошлых очных встречах команд прошла ставка на ТБ(2,5)
  • «Фиорентина» не забивала голов в трех последних гостевых матчах
  • «Аталанта» забивала минимум два мяча в 5 из 6 предыдущих поединков против соперника
  • «Аталанта» не проигрывала в 5 прошлых домашних матчах против «Фиорентины»
  • «Фиорентина» не побеждала в 5 предыдущих гостевых матчах чемпионата Италии

Прогноз

Решив свои задачи в Лиге Чемпионов, «Аталанта» переключается на чемпионат Италии, где команда занимает непривычное для себя место. Поправить положение бергамаски могут в домашней встрече против «Фиорентины», которая пребывает в затяжном кризисе.

Играем ставку на победу «Аталанты» с коэффициентом 1.74 по линии букмекерской конторы Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.714.234.86
BetCity 1.70 4.20 4.80
Fonbet 1.72 4.00 4.50
Мелбет 1.73 4.38 4.78
Лига ставок 1.67 4.20 4.70
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