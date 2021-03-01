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«Аталанта» — «Кротоне». Прогноз на матч Серии А (03.03.2021)

01 марта 2021, 23:48

В очередном туре Серии А «Аталанта» принимает дома «Кротоне». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.187.8617.42
Fonbet 1.18 7.50 15.50
Мелбет 1.21 7.90 16.00
Лига ставок 1.18 7.40 15.00

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставки на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.18. Рискнуть на триумф «Кротоне» можно за 16.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 7.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.06, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.85.

Форма команд

«Аталанта» проиграла свой первый матч в Лиге Чемпионов против «Реала» (0:1). В чемпионате «сине-черные» нашли свою игру и побеждают уже три матча подряд. В прошлом туре «Аталанта» обыграла «Сампдорию» (2:0), а неделей ранее в напряженном поединке оказалась сильнее «Наполи» (4:2).

«Кротоне» идет на последнем месте в Серии А и очень вероятно, что по окончании сезона покинет сильнейшую лигу Италии. От спасительного места команда отстает на восемь очков, которые отыграть до конца сезона будет очень сложно.

Информация для ставок

  • «Аталанта» проиграла всего два матча из десяти последних во всех турнирах.
  • «Кротоне» проиграл девять последних матчей из десяти в Серии А.
  • «Аталанта» выиграла четыре из пяти последних матчей против «Кротоне».
  • В пяти последних матчах между командами из шести был зафиксирован исход «обе забьют».

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на победу «Аталанты» в первом тайме в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.55.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.187.8617.42
Fonbet 1.18 7.50 15.50
Мелбет 1.21 7.90 16.00
Лига ставок 1.18 7.40 15.00
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STVA 1
STVA 1
вчера в 02:11
Аталанта должна побеждать
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