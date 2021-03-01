«Аталанта» — «Кротоне». Прогноз на матч Серии А (03.03.2021)

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01 марта 2021, 23:48

В очередном туре Серии А «Аталанта» принимает дома «Кротоне». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставки на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.18. Рискнуть на триумф «Кротоне» можно за 16.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 7.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.06, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.85.

Форма команд

«Аталанта» проиграла свой первый матч в Лиге Чемпионов против «Реала» (0:1). В чемпионате «сине-черные» нашли свою игру и побеждают уже три матча подряд. В прошлом туре «Аталанта» обыграла «Сампдорию» (2:0), а неделей ранее в напряженном поединке оказалась сильнее «Наполи» (4:2).

«Кротоне» идет на последнем месте в Серии А и очень вероятно, что по окончании сезона покинет сильнейшую лигу Италии. От спасительного места команда отстает на восемь очков, которые отыграть до конца сезона будет очень сложно.

Информация для ставок

«Аталанта» проиграла всего два матча из десяти последних во всех турнирах.

«Кротоне» проиграл девять последних матчей из десяти в Серии А.

«Аталанта» выиграла четыре из пяти последних матчей против «Кротоне».

В пяти последних матчах между командами из шести был зафиксирован исход «обе забьют».

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на победу «Аталанты» в первом тайме в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.55.

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