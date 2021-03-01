«Аталанта» — «Кротоне». Прогноз на матч Серии А (03.03.2021)

В очередном туре Серии А «Аталанта» принимает дома «Кротоне». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.
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сегодня, 22:45
Ставки букмекеров
Фаворитом в матче принято считать хозяев, ставки на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.18. Рискнуть на триумф «Кротоне» можно за 16.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 7.8.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.06, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 1.85.
Форма команд
«Аталанта» проиграла свой первый матч в Лиге Чемпионов против «Реала» (0:1). В чемпионате «сине-черные» нашли свою игру и побеждают уже три матча подряд. В прошлом туре «Аталанта» обыграла «Сампдорию» (2:0), а неделей ранее в напряженном поединке оказалась сильнее «Наполи» (4:2).
«Кротоне» идет на последнем месте в Серии А и очень вероятно, что по окончании сезона покинет сильнейшую лигу Италии. От спасительного места команда отстает на восемь очков, которые отыграть до конца сезона будет очень сложно.
Информация для ставок
- «Аталанта» проиграла всего два матча из десяти последних во всех турнирах.
- «Кротоне» проиграл девять последних матчей из десяти в Серии А.
- «Аталанта» выиграла четыре из пяти последних матчей против «Кротоне».
- В пяти последних матчах между командами из шести был зафиксирован исход «обе забьют».
Прогноз
Рекомендуем сделать ставку на победу «Аталанты» в первом тайме в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.55.
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