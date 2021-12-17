«Аталанта» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 08:45

Очередной тур Серии А продолжится поединком в Бергамо, где мы увидим сражение местной «Аталанты» со столичной «Ромой». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этой игре является «Аталанта». Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.7 на ее победу. Остановить свой выбор на успехе «Ромы» можно по интересному коэффициенту 4.54, а взять ничью предлагают по коэффициенту 4.4.

Форма команд

«Аталанта» закрепилась на третьем месте. Этому поспособствовали выездные победы в крайних турах над «Наполи» (3:2) и над «Вероной» (2:1).

«Рома» в последнем туре Серии А всухую обыграла дома «Специю» и расположилась на шестом месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

• У «Аталанты» четыре победы в последних пяти поединках

• «Рома» пять раз выиграла и дважды проиграла в крайних семи матчах

• Четыре последних игры с участием «Аталанты» закончились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Нас ожидает интереснейшая встреча двух команд из верхней части турнирной таблицы. Оба коллектива настроены только на победу, предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мелбет.